اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد

أفادت فضائية العربية اليوم الأربعاء باغتيال مرشح في انتخابات البرلمان العراقي عن "تحالف السيادة" صفاء المشهداني.

وأوضحت أن اغتيال صفاء المشهداني تم بعبوة ناسفة في الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.

وتحالف السيادة هو أكبر تحالف سياسي عراقي سُني، إثر الانتخابات التشريعية العراقية 2021 تأسس في 25 يناير 2022، برئاسة خميس الخنجر متكوّناً من تحالف تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي ومن تحالف عزم الذي كان يرأسه خميس الخنجر، وللتحالف 63 مقعداً في مجلس النواب العراقي.

#بالفيديو - اللحظات الأولى لاغتيال عضو مجلس محافظة #بغداد المرشح لانتخابات #البرلمان العراقي عن #تحالف_السيادة "صفاء حجازي المشهداني" بتفجير عبوة ناسفة في منطقة #الطارمية شمال بغداد.



والأسبوع الماضي أعلنت مفوضية الانتخابات فرض غرامات مالية على عدد كبير من الأحزاب والقوى والكيانات السياسية، بسبب مخالفتها شروط الدعاية الانتخابية.

وشملت تلك الغرامات كلاً من ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.