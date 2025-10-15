ترامب يمنح أرملة «تشارلي كيرك» وسام الحرية الرئاسي | شاهد

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، لزوجة اليميني المتطرف تشارلي كيرك، الذي اغتيل قبل شهر.

كان كيرك، الذي قُتل بالرصاص في فعالية بجامعة وادي يوتا في سبتمبر، من أبرز نشطاء اليمين في العصر السياسي الحديث، حيث حفّز جيلًا شابًا من المحافظين على الانخراط في السياسة ودعم ترشح ترامب قبل انتخابات 2024.

وقال ترامب من حديقة الورود، حيث استلمت إريكا، أرملة كيرك، الجائزة نيابةً عن زوجها الراحل: "بعد شهر من وفاة تشارلي، ما زلنا نشعر بالصدمة والألم الشديدين لفقدانه، أكثر من أي شخص آخر في العالم. كان تشارلي كيرك فريدًا من نوعه، وكان لا يُقهر".

وأضاف ترامب: "كما قلتُ يوم اغتياله، كان تشارلي كيرك شهيدًا للحقيقة والحرية"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

أُقيم حفل تأبين كيرك في ذكرى ميلاده الثاني والثلاثين وعاد ترامب إلى الولايات المتحدة صباح الثلاثاء في الوقت المناسب لحضور الحفل بعد رحلة إلى إسرائيل ومصر بعد أن اتفقت إسرائيل وحماس على اتفاق وقف إطلاق نار أولي الأسبوع الماضي.

في تصريحاتٍ اتسمت أحيانًا بالعاطفة والطابع الديني، أعربت إريكا كيرك عن خسارتها، وروت رسائل أبنائها في عيد ميلاد زوجها الراحل وأضافت: "الآن هو يتوج بذكرى شهيدٍ بار".

كما استغل ترامب مقتل كيرك كفرصة لتبرير نشر قوات الحرس الوطني في المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون رغم اعتراضاتهم.