مستوطن إسرائيلي يختطف 4 فلسطينيين من رام الله.. والاحتلال يقتحم مخيم قدورة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قدورة وسط مدينة رام الله، بالضفة الغربية، في الوقت الذي اختطف مستوطن إسرائيلي 4 فلسطينيين من غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن مستوطن إسرائيلي اختطف أربعة فلسطينيين من قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر فلسطينية أن مستوطنا اختطف 4 مواطنين قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في "وادي سليمان" قرب قرية الطيرة المجاورة، بعد الاعتداء عليهم.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تدخلت لحماية المستوطن، اعتدت على مواطنين فلسطينيين حاولوا نجدة الشبان المختطفين، وأصابت 4 منهم برضوض، كما اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من الشبان المختطفين وهما خالد منيف سمارة، ومحمد إبراهيم سمارة.

وكان المستوطن نفسه اعتدى بالضرب على شاب من القرية يوم أمس وحاول اختطافه.