قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تسلمه جثامين أربعة من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بعد أن قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الرفات إلى قوة مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل القطاع.

وأكد جيش الاحتلال في بيان مقتضب أن عملية التسليم تمت بالتنسيق مع الصليب الأحمر، فيما نُقلت الجثامين إلى معهد الطب العدلي حيث جرى التعرف على هوياتهم.

وتم إبلاغ عائلتي غاي إيلوز وبيفين جوشي بتطابق نتائج الفحوص مع جثتي نجليهما، فيما لم يتم الكشف عن هوية الأسيرين الآخرين حتى اللحظة.

من جانبه، قال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، قامت بتسليم عدد من الجثامين في شمال قطاع غزة، مؤكداً أن "فصائل المقاومة ملتزمة بتطبيق دقيق للاتفاق"، لكنه أشار إلى أن "الوصول إلى بعض الجثث لا يزال يتطلب معدات ثقيلة ووقتاً إضافياً"، وأن الحركة أبلغت الوسطاء بذلك "وقد أبدوا تفهماً".

ترامب: "حماس ستتخلى عن سلاحها"

وفي واشنطن، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن حركة "حماس" ستتخلى عن سلاحها، قائلاً في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أخبروني أنهم سيتخلون عن السلاح، وهذا سيحدث بسرعة، وربما بعنف"، مهدداً بأنه "إذا لم يحدث ذلك، فسنجردهم منه".

تقليص المساعدات وإغلاق معبر رفح

في تطور ميداني مرتبط، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عدم فتح معبر رفح، الأربعاء، احتجاجاً على "تأخر تسليم باقي جثامين الأسرى"، بحسب ما نقلته القناة 13 العبرية. وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها ستسمح فقط بدخول 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة، وهو نصف العدد المتفق عليه، مع استمرار منع دخول الوقود والغاز باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن هذا القرار يأتي "رداً على ما وصفوه بانتهاك حماس للاتفاق"، مؤكدين أن "الدعم الإنساني سيُقلص حتى يتم تسليم كافة رفات الأسرى".

جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامين أربعة من الأسرى الإسرائيليين رفات الأسرى الإسرائيليين حركة حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يحتفل بتأهل السعودية لكأس العالم لثالث مرة على التوالي

كاب فيردي

نائب رئيس اتحاد كاب فيردي لـ«الكلاسيكو»: فخورون بالتأهل على حساب الكاميرون

مباراة السعودية والعراق

بالتعادل مع العراق.. السعودية تتأهل إلى كأس العالم 2026

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد