هاتف Redmi Turbo 5 الجديد ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات

هاتف ريدمي
هاتف ريدمي
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف من المتوقع طرحهم قريبا في الأسواق 

هاتف Redmi Turbo 5

يعد من المتوقع إطلاق هاتف Redmi Turbo 5 قريبًا ومن المتوقع يأتي هاتف Redmi Turbo 5 بشاشة OLED مسطحة بزوايا مُدوَّرة وستدعم الشاشة دقة 1.5K، وستضم مستشعر بصمة إصبع بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة.

 ومن المتوقع أن يأتي هاتف Redmi Turbo 5، مزود ببطارية سيليكون ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة مقترنة بشحن 100 وات.

أما عن تصميم هاتف Redmi Turbo 5 فهو يأتي بتصميم بسيط مشابه لسابقه. كما يُشير التسريب إلى أن الجهاز سيوفر مقاومة كاملة للماء، مما يُشير إلى أنه قد يأتي بتصنيف IP68/69.

مواصفات هاتف Redmi Turbo 5 

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل هاتف Redmi Turbo 5 بشريحة Dimensity 8500 Ultra. ومن المتوقع أن تظهر هذه الشريحة لأول مرة في هاتف Reno 15 Pro، المتوقع إطلاقه في نوفمبر.

وبالنسبة لقدرات الشحن، يأتي الهاتف ببطارية 6,550 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 90 واط، ما يجعلها مناسبة لكل من الاستخدام المكثف سواء في الألعاب أو مشاهدة المحتوى أو العمل الطويل.

أما عن موعد إطلاق هاتف Redmi Turbo 5  فرغم عدم تحديد مواعيد رسمية للإطلاقه حتى الآن، فإن العديد من التوقعات تُشير إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 من خلال النصف الأول من 2026، بينما يُطرح Turbo 5 Pro بعد ذلك بفترة قصيرة.

أشارت التسريبات إلى  أن هاتف Redmi Turbo 5 سيُطرح لأول مرة في الربع الأول من عام 2026 في الصين. عالميًا باسم Poco X8 Pro، ومن المتوقع إطلاقه في نفس الوقت تقريبًا

