إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
عزة عاطف

أعلنت شركة تويوتا ، عن استعدادها لكشف عدد من النماذج المفهومية في معرض اليابان للحركة 2025 (Japan Mobility Show 2025).

وقد لفتت الأنظار نسخة تحمل شعار كورولا المفهوم، والتي قد تمثل رؤية العلامة لمرحلة جديدة متطورة لطراز كورولا الشهير. 

التصريحات والمقاطع التشويقية التي نشرت مسبقًا توحي بأنها ستكون سيارة كهربائية تدشن هوية تصميمية جديدة لا تشبه ما نعرفه اليوم من كورولا.

أبرز ما يميز تويوتا كورولا الجديدة 

من الصور والمواد الإعلانية المتاحة، يبرز المفهوم بتصميم شجاع وحاد. 

أحد أبرز الملامح هو إضاءة LED تمتد بعرض الواجهة بالكامل (full-width LED lighting)، ما يعطي السيارة واجهة أمامية موحّدة ومضيئة في الليل بطريقة دراماتيكية. 

وتبدو الخطوط الخارجية ديناميكية إلى حد كبير، مع تخطيط انسيابي يضفي لمسة رياضية على السيارة. 

ويقترن العرض التشويقي مع الإعلان عن أن المفهوم سيُعرض جنبًا إلى جنب مع مفاهيم متعددة في مجالات التنقل المختلفة، مما يشير إلى أن تويوتا تنوي تقديم رؤى شاملة للتنقل المستقبلي.

ورغم أن التفاصيل الدقيقة غير معلنة بالكامل بعد، إلا أن المؤشرات تدل على أن هذا المفهوم سيكون سيارة كهربائية بالكامل (EV sedan). 

ومن المرجح أن تعتمد على منصة باتري كهربائية متطورة تسمح بتصميم منخفض، وأسفل مركز جاذبية منخفض، مما يعزز ديناميكية القيادة. 

كما أنه من المحتمل أن تستفيد كورولا من خبرات تويوتا في تكنولوجيا البطاريات، وربما من نظم كهربائية متقدمة مثل الجيل القادم من أنظمة الشحن السريع أو الجهد العالي.

بالإضافة إلى ذلك، المفهوم قد يضم تقنيات مساعدة حديثة مثل القيادة الذاتية المتقدمة أو المساعدة الذكية عبر الذكاء الاصطناعي، لتكون ليست مجرد سيارة كهربائية بل مركبة ذكية متكاملة.

كورولا هو الاسم الأكثر مبيعًا في العالم ضمن سيارات الركاب التجارية، وتويوتا لطالما قامت بتطويره تدريجيًا عبر الأجيال. 

لكن هذا المفهوم الجديد قد يمثل قفزة نوعية — تغييرًا في الفلسفة التصميمية والميكانيكية، وربما الانتقال الكامل إلى عصر السيارات الكهربائية ضمن عائلة كورولا. 

إن نجحت تويوتا في تحويل هذا المفهوم إلى طراز إنتاجي، فسيكون ذلك بمثابة بداية “الفصل التالي” في قصة اسم تجاري طويل وعريق.

من الناحية الإيجابية، يحمل المفهوم قدرة على جذب جمهور جديد يبحث عن سيارات كهربائية ذات طابع تصميمي جريء. 

كما أن تحول كورولا إلى كهرباء قد يساعد تويوتا في تقوية موقعها في مواجهة المنافسين الذين يسعون في قطاعات EV.

لكن التحديات ليست بسيطة، فتحويل مفهوم بهذا التصميم إلى سيارة إنتاجية يستلزم حلولًا للتكلفة، والاعتمادية، والبنية التحتية للشحن، والقبول من المستهلكين الذين اعتادوا كورولا كخيار تقليدي اقتصادي. 

كذلك، هي خطوة تحتاج إلى ضمان أن المعايير المعروفة لكورولا — الموثوقية، الكلفة التشغيلية المنخفضة، سهولة الصيانة — لن تضحى بها في سبيل التصميم المستقبلي.

