فن وثقافة

هاني رمزي يكشف تفاصيل تحضير «غبي منه فيه 2».. ويعد الجمهور بمفاجآت جديدة

أوركيد سامي

كشف الفنان هاني رمزي، في تصريحات تلفزيونية، أنه يعمل حاليًا على كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلمه الشهير «غبي منه فيه»، مؤكدًا أنه يبذل جهدًا كبيرًا ليخرج العمل بالشكل الذي يتمنّاه الجمهور. وقال رمزي: «أعكف الآن على سيناريو غبي منه فيه 2.. وأتمنى أن يعجب الجمهور».

وتحدث هاني رمزي عن شخصية أبو العربي التي حققت نجاحًا واسعًا، موضحًا أنها كانت من أكثر الشخصيات التي بذل فيها مجهودًا كبيرًا، وأضاف: «فضلت فترة طويلة جدًا لأعرف كيف أخرج من الشخصية دي، وحتى أثناء عملي في أعمال لاحقة كان المخرج ينبهني أني أؤدي دور أبو العربي برضو».

وفي سياق آخر، وصل الفنان هاني رمزي إلى شرم الشيخ لحضور فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث يتم تكريمه ضمن الدورة العاشرة للمهرجان. وكانت إدارة المهرجان، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، قد استقبلته أمس استعدادًا لحفل الختام الذي يشهد تكريمه.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، في إطار حرص الدولة على دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بما يحقق التكامل بين البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

اخبار الفن نجوم الفن هاني رمزي

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
تامر عاشور
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
