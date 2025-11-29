زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة واضحة بأن مصر آمنة ومستقرة

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن الحضارة المصرية القديمة تمتلك أسرارًا لا تضاهى مقارنة بأي حضارة أخرى في العالم، مشيرًا إلى أن الملك توت عنخ آمون هو السبب الرئيسي للشهرة العالمية للمتحف المصري الكبير.

أوضح زاهي حواس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المتحف لم يحقق هذا الانتشار بسبب كونه مبنيًا قرب الأهرامات أو لأنه الأكبر عالميًا، بل لأن الجميع ينتظر العرض المتحفي للملك توت عنخ آمون، مضيفًا: "توت عنخ آمون أكثر ما تسبب في الشهرة العالمية للمتحف المصري الكبير".

أشار زاهي حواس، إلى أن الدراسات الحديثة للأشعة المقطعية على المومياوات الفرعونية في متحف الحضارة أكدت تفاعل العالم مع الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أن افتتاح المتحف رسالة واضحة بأن مصر آمنة وتتمتع بالاستقرار، وأكبر دليل على ذلك هو النجاح الكبير للفعاليات الأخيرة، بما فيها افتتاح المتحف المصري الكبير.