زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي

شهدت احدى الجامعات تنظيم ندوة موسّعة بعنوان “أسرار الفراعنة” بحضور عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات العلمية التي تستهدف تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى طلاب الجامعة.

زاهى حواس

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة، و علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث والدكتور محمد حسن مدير العلاقات العامة بالمؤسسة، إلى جانب النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، وسط حضور كثيف من الطلاب الذين امتلأت بهم قاعة الندوة.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور زاهي حواس رحلته المهنية والإنسانية منذ بداياته وحتى وصوله إلى مكانته العالمية كأبرز علماء المصريات، متحدثًا عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، وما تحمله من كنوز ما زالت تدهش العالم.

وتناول عددًا من أهم الاكتشافات الأثرية التي شارك فيها، أبرزها اكتشافات مقابر العمال بناة الأهرامات، والمدينة الذهبية المفقودة، ومشروعات البحث عن المقابر الملكية. كما تحدث عن أسرار البرديات، والمومياوات الملكية، مؤكدًا أن الحضارة المصرية ما زالت تخفي الكثير من الأسرار التي تنتظر الكشف.

كما تطرق حواس إلى المتحف المصري الكبير ودوره المرتقب في إعادة تقديم الهوية الحضارية لمصر بصورة حديثة أمام العالم، معتبرًا إياه أعظم مشروع ثقافي أثري في القرن الواحد والعشرين.

وفي إطار دعم الهوية الثقافية، دعا حواس طلاب جامعة الدلتا إلى التوقيع على وثيقة لاسترداد الآثار المصرية المنهوبة بالخارج، وفي مقدمتها حجر رشيد وتمثال نفرتيتي، مشددًا على أن استرداد التراث مسؤولية وطنية تستدعي وعي الشباب وانخراطهم في الجهود المجتمعية.

واختُتمت الفعالية بتكريم الدكتور زاهي حواس والتقاط الصور التذكارية، وسط إشادة واسعة من إدارة الجامعة وطلابها بما قدمه من طرح ثري وملهم حول أسرار واكتشافات الحضارة المصرية القديمة.