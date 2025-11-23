مسئول إسرائيلي: مستعدون لرد محتمل من حزب الله على هجوم الضاحية الجنوبية

قال مسئول إسرائيلي إنه بعد هجوم الضاحية ، “هناك احتمال أن يرد حزب الله ، ونحن مستعدون لمثل هذا الاحتمال”.

وأضاف أفيخاي شتيرن، رئيس بلدية كريات شمونة، عقب هجوم الضاحية: "كل من يُشكل تهديدًا لسكان كريات شمونة ودولة إسرائيل، ستكون دماؤه على رؤوسهم. لنسمِّ هذه العملية "الجمعة السوداء"، فإذا كنا نُنفِّذ عمليات بالفعل، فلنُواصل عملية "واحد زائد واحد" حتى آخر الإرهابيين في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت ضربة في قلب بيروت استهدفت رئيس أركان حزب الله، المسؤول عن جهود التنظيم في البناء العسكري وتطوير ترسانته.

وأشار المكتب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر الأمر بالضربة بناءً على توصية وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. وأكدت إسرائيل عزمها على تنفيذ عملياتها لتحقيق أهدافها “أينما ومتى لزم الأمر”، ويُعرف اسم الحملة العسكرية بـ "الجمعة السوداء".



وشن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي عصر الأحد محاولة اغتيال استهدفت هيثم علي الطباطبائي، القائد العسكري بالوكالة لحزب الله، في منزله بمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين. وتعد هذه أول غارة جوية في تلك المنطقة منذ يونيو الماضي.

ويُعتبر الطباطبائي شخصية بارزة وكتومة داخل الحزب، وصُنف من قبل الولايات المتحدة إرهابيًا دوليًا عام 2016، ويشرف على القوات الخاصة لحزب الله في سوريا واليمن.

وصف مسئولون إسرائيليون الضربة بأنها "موجعة للمنظمة"، مؤكدين أن السلطة العسكرية انتقلت إلى الطباطبائي بعد اغتيال قادة كبار آخرين في الأشهر الأخيرة، ما يجعله القائد العسكري الفعلي بالوكالة لحزب الله. وحتى الآن، لم يتضح رد الحزب على الضربة.



وأشار مسئول إسرائيلي إلى أن الضربة نُسِّقت مع الولايات المتحدة، موضحا أن الاعتراضات الأمريكية السابقة على عمليات في بيروت خفتت بسبب ما وصفه بـ "شلل السلطات اللبنانية".