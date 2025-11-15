مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة "نساء على عرش مصر" للدكتور ممدوح الدماطي

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة ثقافية استثنائية بعنوان: "نساء على عرش مصر"، يستضيف فيها عالم الآثار المصري البارز ووزير الآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي.
مؤسسة زاهي حواس
وتقام المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً (٧:٠٠م)، وذلك في رحاب قصر الأمير طاز التاريخي.
وسيتناول الدكتور ممدوح الدماطي أربعة محاور أساسية تقدم قراءة معمقة لتاريخ ريادة المرأة عبر العصور المصرية المختلفة، بدءاً من:
مكانة المرأة في مصر القديمة، بتحليل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي مكنتها من التأثير في الحياة العامة.
مروراً بـ ملكات العصر الفرعوني، باستعراض أبرز النماذج النسائية التي وصلت إلى سدة الحكم أو مارست نفوذاً واسعاً في صنع القرار.
ثم الوقوف عند الملكة حتشبسوت... الفرعون المرأة، وتخصيص مساحة للحديث عن إنجازاتها كواحدة من أنجح الفراعنة، والتي حولت مصر إلى قوة اقتصادية وعسكرية كبرى.
وانتهاءً بـ ملكات العصر البطلمي، بدراسة دور الملكات في العصر الهيلينستي، والتركيز على الملكة كليوباترا السابعة كرمز للذكاء السياسي في مواجهة الإمبراطورية الرومانية.
وتأتي هذه المحاضرة في سياق جهود المؤسسة لدعم الوعي الأثري والتاريخي، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الإرث القيادي والمكانة الفريدة التي حظيت بها المرأة في الحضارة المصرية القديمة.
وتدعو المؤسسة الجمهور، الباحثين، والمهتمين بالتاريخ والحضارة المصرية، لحضور هذا اللقاء الثقافي الهام، الذي يقدم منظوراً علمياً موثقاً على لسان أحد أبرز خبراء الآثار في مصر.