مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة "نساء على عرش مصر" للدكتور ممدوح الدماطي

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة ثقافية استثنائية بعنوان: "نساء على عرش مصر"، يستضيف فيها عالم الآثار المصري البارز ووزير الآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي.

مؤسسة زاهي حواس



​وتقام المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً (٧:٠٠م)، وذلك في رحاب قصر الأمير طاز التاريخي.



​وسيتناول الدكتور ممدوح الدماطي أربعة محاور أساسية تقدم قراءة معمقة لتاريخ ريادة المرأة عبر العصور المصرية المختلفة، بدءاً من:

​مكانة المرأة في مصر القديمة، بتحليل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي مكنتها من التأثير في الحياة العامة.

​مروراً بـ ملكات العصر الفرعوني، باستعراض أبرز النماذج النسائية التي وصلت إلى سدة الحكم أو مارست نفوذاً واسعاً في صنع القرار.

​ثم الوقوف عند الملكة حتشبسوت... الفرعون المرأة، وتخصيص مساحة للحديث عن إنجازاتها كواحدة من أنجح الفراعنة، والتي حولت مصر إلى قوة اقتصادية وعسكرية كبرى.

​وانتهاءً بـ ملكات العصر البطلمي، بدراسة دور الملكات في العصر الهيلينستي، والتركيز على الملكة كليوباترا السابعة كرمز للذكاء السياسي في مواجهة الإمبراطورية الرومانية.

و​تأتي هذه المحاضرة في سياق جهود المؤسسة لدعم الوعي الأثري والتاريخي، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الإرث القيادي والمكانة الفريدة التي حظيت بها المرأة في الحضارة المصرية القديمة.

​وتدعو المؤسسة الجمهور، الباحثين، والمهتمين بالتاريخ والحضارة المصرية، لحضور هذا اللقاء الثقافي الهام، الذي يقدم منظوراً علمياً موثقاً على لسان أحد أبرز خبراء الآثار في مصر.

​