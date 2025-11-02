مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة حول أحمد بن طولون وتأسيس أول دولة مستقلة في مصر الإسلامية

​في فعالية ثقافية هامة، تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة بعنوان: "من سامراء إلى الفسطاط أحمد بن طولون ورحلة تأسيس أول دولة مستقلة في مصر الاسلامية (٢٥٤ - ٢٩٢ هـ / ٨٦٨ - ٩٠٥م)".

​تُقام المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بقصر الأمير طاز.

مؤسسة زاهي حواس

​تلقي المحاضرة الدكتورة نورا طاش، مفتش الآثار المتخصصة في الآثار الإسلامية، وتتناول فيها مسيرة أحمد بن طولون منذ قدومه إلى مصر نائباً للوالي، وصراعه لتأمين استقلال مصر الاقتصادي والسياسي، مؤسساً أول دولة مستقلة عن الخلافة العباسية.

​أبرز محاور المحاضرة:

​السياسة والاقتصاد:

كيفية جمع ابن طولون للسلطتين، وتأثير سياساته في ازدهار الزراعة والصناعة (النسيج، المعادن، الأسطول) وديوان الخراج.

​الإنجازات العمرانية:

تفاصيل إنشاء مدينة القطائع، وبناء الجامع الطولوني الشهير والبيمارستان (المستشفى) الذي قدم العلاج المجاني.

​التحديات: استعراض بداية تكوين الجيش، وثورة ابنه العباس عليه، ووفاته.

​تعد المحاضرة فرصة لاستكشاف فترة حاسمة في تاريخ مصر الإسلامية والدور الرائد لأحمد بن طولون في تأسيس دولة الازدهار والرخاء.