مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة بعنوان “توثيق وتسجيل الآثار المصرية” بقصر الأمير طاز

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في إطار أنشطتها الثقافية والعلمية الهادفة إلى نشر الوعي الأثري والحفاظ على التراث المصري، محاضرة بعنوان “توثيق وتسجيل الآثار المصرية”، وذلك بمقر قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

مؤسسة زاهي حواس

ألقى المحاضرة مجدي شاكر، خبير الآثار المصرية وكبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار سابقًا، بحضور عدد من طلاب الآثار، والباحثين، والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي.

تناول المحاضر خلال اللقاء مجموعة من المحاور المهمة التي تسلّط الضوء على أهمية التوثيق في العمل الأثري، من أبرزها:

• تسجيل وتوثيق الآثار المصرية الثابتة.

• البعد التاريخي لتسجيل وتوثيق الآثار.

• كيفية الإعداد لتسجيل الأثر.

• فريق عمل التسجيل ومراحل تسجيل الأثر.

• أهم المناطق المسجلة وتلك التي ما زالت بحاجة إلى توثيق.

• أهمية تسجيل وتوثيق الأثر.

• أبرز المنشورات العلمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد شاكر أن توثيق الآثار المصرية يعدّ الركيزة الأساسية لحفظ التراث وضمان استمراريته للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن عملية التوثيق تمثل الخطوة الأولى في حماية الأثر ودراسته وإدخاله ضمن المنظومة العالمية للتراث الإنساني.

وأكدت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن هذه الفعالية تأتي في إطار الاهتمام بنشر الثقافة الأثرية والتاريخية بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب وطلاب الجامعات، وحرص المؤسسة الدائم على تقديم برامج وفعاليات تفاعلية تعزز الانتماء والوعي بأهمية التراث المصري.

واختُتمت المحاضرة بحوار مفتوح بين الحضور والمحاضر، تناول عددًا من التساؤلات حول آليات التوثيق الميداني، وأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني في هذا المجال.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الشهرية التي تنظمها مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بقصر الأمير طاز، بهدف دعم الثقافة الأثرية ونشر الوعي التراثي بين مختلف فئات المجتمع.