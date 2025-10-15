بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية

أنشأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إدارة عسكرية جديدة في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود بموجب مرسوم أصدره اليوم الأربعاء، وعين الجنرال سيرهي ليساك، أحد قادة أجهزة الاستخبارات، على رأسها.

ووضع الرئيس الأوكراني، مدينة أوديسا تحت إدارة عسكرية، في خضم خلاف مع رئيس بلديتها.



ويذكر أنه تم إعفاء ليساك كحاكم عسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من عامين ونصف العام، ليتولى هذه المسئولية الجديدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكان زيلينسكي قد جرّد، الثلاثاء، جينادي تروخانوف، الذي يشغل منصب رئيس بلدية أوديسا منذ أكثر من 10 سنوات، من جنسيته، قائلاً إن لديه جواز سفر روسيا.

