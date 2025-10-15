طريقة عمل كفتة السمك بطعم شهي

تعد كفتة السمك من أشهى الأكلات الاقتصادية التي تساعد في توفير أكل غنية بالبروتين الحيواني وفي نفس الوقت بتكلفة محدودة.

طريقة عمل كفتة السمك:

نعرض لكم طريقة عمل كفتة السمك من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

كفتة السمك

مقادير كفتة السمك

250 جرام فيليه سمك بلطي

بصلة صغيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة نعناع مفروم

فص ثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات سمك

2 ملعقة كبيرة زيت

زيت للقلي

طريقة عمل كفتة السمك

ضعي السمك الفيليه في الكبة مع الملح و البصل والثوم والبقدونس النعناع والتوابل وافرميهم جيدًا حتى تحصل على عجينة متماسكة.

شكلي خليط كفتة السمك على على هيئة أصابع ثم ادهنيها بقليل من الزيت لتسهيل التشكيل وسخّن الزيت في مقلاة واقلي كفتة السمك.

اقلبي كفتة السمك على الجانبين حتى تتحمر وتُطهى تمامًا.