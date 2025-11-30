قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
صرخة مرضى وثورة وزير.. القصة الكاملة لأزمة رسوم إضافية بمعهد جوستاف روسي
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

قداسة البابا لاون من بعبدا: صمود اللبنانيين شهادة حيّة لصنّاع السلام

ميرنا رزق

استهلّ قداسة البابا لاون الرابع عشر، زيارته التاريخية إلى لبنان بلقاء جمعه مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المجتمع المدني في القصر الجمهوري، ببعبدا، حيث قدّم رسالة قوية تمحورت حول شعار الزيارة الرسولية: "طوبى لصانعي السلام".

طوبى لصانعي السلام

وخلال كلمته، ركّز الحبر الأعظم على ثلاث سمات أساسية تميز صانعي السلام في عالم اليوم، وفي مقدّمتها صمود الشعب اللبناني، الذي وصفه بقدرته الاستثنائية على "الولادة من جديد بشجاعة"، معتبرًا هذا الصمود علامة مميّزة لصانعي السّلام الحقيقيّين.

ودعا الأب الأقدس إلى تعزيز ثقافة الرجاء، والعمل المشترك، مشدداً على أن السلام لا يتحقق إلا عبر إصرار الشعوب على النهوض من الأزمات، وتجاوز الألم بإرادة الحياة.

وتأتي هذه التصريحات في مستهل زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر تُوصف بأنها مفصلية، لما تحمله من رسائل دعم وتشجيع للبنان في مرحلة دقيقة من تاريخه.

قداسة البابا قداسة البابا لاون قداسة البابا لاون الرابع عشر البابا لاون

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

مياه معدنية

الصحة ترد على شائعات تلوث المياه المعدنية وسحبها من الأسواق

البابا لاون

قداسة البابا لاون من بعبدا: صمود اللبنانيين شهادة حيّة لصنّاع السلام

رهبان الدير المحرق

دير المحرق يشارك أسيوط فرحتها بترقية الأنبا يؤانس لرتبة مطران بيد البابا | صور

بالصور

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

