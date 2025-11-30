قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ "صدى البلد": تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والي: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السفيرة نبيلة مكرم تشارك في افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغربية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعربت السفيرة  نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بإحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية ، لافته  أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينشر ثقافة مكافحة  الإدمان، واستغلال مراكز تنمية الأسرة حتى نتمكن من الوصول إلى كل المستفيدين، كما أن وزارة الأوقاف لها كل الشكر في المشاركة في التوعية في هذه المبادرات، ولا بد من وجود كل هذه المشاركات في جميع المبادرات والمشروعات الخدمية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء التحالف ، كان الهدف منه مساعدة الدولة في كل هذا الخطوط، وكان أول الشراكات مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحة أن أعمال التضامن داخل جميع المحافظات تم وفق بروتوكول بين التحالف ووزارة التنمية المحلية، عن طريق استغلال مراكز تنمية الأسرة الغير مستغلة إلى مراكز مضيئة للشباب والسيدات.

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني الأهلي التنموي مركز العزيمة مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان حياة كريمة

