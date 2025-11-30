قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
البابا لاون من إسطنبول: وحدة المسيحيين تمر عبر حوار المحبة بعيدًا عن الهيمنة

ميرنا رزق

أطلق صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، نداءً قويًا لتعزيز الوحدة المسيحية من خلال ما أسماه بحوار المحبة، مؤكدًا أن هذا الحوار لا ينبغي أن يرتكز على أي شكل من أشكال الاستيعاب، أو الهيمنة، بل على الاحترام المتبادل، وتبادل العطايا الروحية.

جاء ذلك خلال زيارة الحبر الأعظم للكاتدرائية الرسولية الأرمينية، بإسطنبول، في اليوم الرابع من زيارته الرسولية إلى تركيا، قبيل توجهه إلى لبنان.

وخلال استقباله من قِبل صاحب الغبطة بطريرك الأرمن في القسطنطينية، سهاك الثاني، أثنى قداسة البابا على العلاقات الأخوية التي تربط بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الرسولية الأرمنية، مستذكرًا الخطوات التاريخية التي أنجزها أسلافهما على درب الوحدة، من البابا القديس بولس السادس، وصولًا إلى قداسة البابا بندكتس السادس عشر.

وفي كلمة ألقاها أمام نحو 300 من المؤمنين، عبّر بابا الكنيسة الكاثوليكية عن تقديره العميق للشهادة المسيحية الشجاعة، التي قدمها الشعب الأرميني عبر التاريخ، رغم ما واجهه من ظروف مأساوية.

الوحدة الحقيقية 

ودعا الأب الأقدس إلى العودة إلى ينابيع الإيمان الرسولي، من أجل استعادة الوحدة التي كانت قائمة في القرون الأولى، مشددًا على أن الوحدة الحقيقية هي تبادلٌ للعطايا التي يمنحها الروح القدس، لا تبعية، أو تفوقًا لطرف على آخر.

واستشهد قداسة البابا لاون الرابع عشر بقديس القرن الثاني عشر، نرسيس شنورهالي، معتبرًا إياه نموذجًا للتفاني في خدمة المصالحة بين الكنائس.

ومن جهته، رحّب غبطة البطريرك سهاك الثاني بزيارة عظيم الأحبار واصفاً إياها بأنها بركة تعكس بوصلة أخلاقية يحتاجها العالم، مشيرًا إلى معاناة المسيحيين في الشرق الأوسط.

ودعا صاحب الغبطة قداسة البابا إلى استخدام نفوذه الروحي، للدفع نحو حماية هذه الجماعات، خصوصًا مع اقتراب زيارته للبنان، مختتمًا كلمته بأملٍ في أن يعود الإيمان النيقاوي، ليكون رباطًا لا ينفصم بين المؤمنين.

واختُتم اللقاء المسكوني بلفتة رمزية محلية قام بها الحبر الأعظم، حيث تناول قطعة من الخبز مغموسة بالماء، قبل أن يستعد لمغادرة تركيا، بعد ظهر اليوم، لمتابعة زيارته الرسولية إلى لبنان.

قداسة البابا لاون البابا لاون البابا لاون الرابع عشر بطريرك الأرمن الكنيسة الكاثوليكية

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

بعثة الزمالك تكرّم القنصل المصري في جنوب أفريقيا تقديرًا لدعمه للفريق

جوائز تخطت حاجز الـ 36 مليون دولار.. أبرز التعديلات بـ كأس العرب

مدرب فلسطين يتحدث عن تأثير غياب وسام أبو علي في كأس العرب

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

بمقادير بسيطة.. طريقة تحضير كيك الزبادى

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

