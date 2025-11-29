لبنان: حزب الله سيشارك في حفل استقبال البابا غداً

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية أن حزب الله سيشارك في حفل استقبال البابا ليو الرابع عشر، الذي سيصل البلاد غدًا.

ووفقًا للتقرير، سيشارك حزب الله في فعالية تنظمها "كشافة الإمام المهدي" (حركة شباب حزب الله). وستتضمن الفعالية نشر الكشافة على جانبي طريق المطار القديم، رافعين أعلام لبنان والفاتيكان.

وفي وقت سابق، قام بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بزيارة جامع السلطان أحمد المعروف باسم الجامع الأزرق الشهير في إسطنبول في اليوم الثالث من زيارته إلى تركيا.

و دعا البابا ليو الرابع عشر دعا خلال زيارته إلى تركيا، إلى الوحدة والأخوة بين المسيحيين على اختلاف طوائفهم.

تعد الزيارة لجامع السلطان أحمد هي الأولى لبابا الفاتيكان إلى مكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في مايو الماضي على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وتحظى هذه الزيارة، وهي الأولى للاوون الرابع عشر إلى الخارج منذ توليه الكرسي الرسولي، باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية.