طريقة عمل كفتة السمك.. بوصفة الشيف علاء الشربيني

تُعد كفتة السمك من الأكلات الشهية والخفيفة التي يفضلها الكثيرون، خاصة لعشاق المأكولات البحرية.

وقدم الشيف علاء الشربيني، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كفتة السمك في المنزل، بمكونات متوفرة، وطعم مميز ينافس أشهر المطاعم.

طريقة عمل كفتة السمك

المكونات:

نصف كيلو فيليه سمك (بلطي أو بوري أو أي نوع متاح)

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

ربع كوب بقدونس مفروم

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة

شطة (حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

نصف كوب بقسماط ناعم

بيضة واحدة

زيت للقلي

طريقة التحضير:

ـ في الكبة الكهربائية، يُفرم السمك الفيليه مع البصل والثوم حتى يصبح عجينة ناعمة.

ـ يُضاف البقدونس والكزبرة والبهارات والملح والفلفل والشطة، ويُخلط جيدًا.

ـ يُضاف البيض والبقسماط تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.

ـ تُشكّل العجينة على هيئة أصابع أو أقراص كفتة.

ـ تُقلى الكفتة في زيت ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

ـ يمكن أيضًا تسويتها في الفرن كخيار صحي، بوضعها في صينية مدهونة زيت وإدخالها على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج.

طريقة التقديم:

تُقدم كفتة السمك ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو سلطة الطحينة وسلطة خضراء، لتصبح وجبة متكاملة وشهية.