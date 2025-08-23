عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

أثارت واقعة إجبار عامل مصري على مواجهة أسد جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطرح تساؤلات حول الدوافع النفسية لشخص يقتني حيوانًا مفترسًا ويعرض حياة الآخرين للخطر.

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

وكشفت الدكتورة هبة الطماوي، أخصائي الإرشاد النفسي والتربوي والعلاقات الأسرية، أن شخصية صاحب الأسد تعكس خليطًا من عقدة النقص، الميول السادية، وحب السيطرة والإذلال، وهو ما يفسر سلوكه القاسي تجاه العامل المصري.

عقدة النقص والتعويض

أوضحت الطماوي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن تربية حيوان مفترس مثل الأسد غالبًا ما تعكس محاولة للتعويض عن إحساس داخلي بالهشاشة أو عدم الكفاءة، حيث يمنح وجود الأسد شعورًا وهميًا بالقوة والعظمة التي يفتقدها الشخص في ذاته.

ميول سادية واستمتاع بالضعف

وأكدت أن صاحب الأسد كان يتغذى نفسيًا على خوف علاء وصراخه المحتمل، في صورة واضحة للميول السادية، حيث يستمتع برؤية الآخرين في موقف ضعف أو ألم ليشعر هو بالسيطرة.

انفصال عن المشاعر الإنسانية

وأشارت الطماوي، إلى أن الرجل لم ينظر للعامل المصري كإنسان له حقوق وكرامة، بل كـ"موضوع للتجربة"، وهو ما ظهر في ضحكه وتصويره للمشهد بدل التدخل لحمايته.

حب السيطرة والإذلال

وأضافت: "ما حدث لم يكن مزاحًا، بل محاولة متعمدة للإذلال، لإرسال رسالة للعامل بأنه المتحكم في حياته ومصيره، في صورة تجسد ما يمكن وصفه بـ لعب دور الإله الصغير أمام شخص ضعيف".

العامل جسّد المقاومة والكرامة

واختتمت الطماوي بأن شخصية العامل المصري "علاء" تحولت إلى رمز مقاومة وشجاعة، بعدما قلب المشهد من محاولة إذلال إلى لحظة انتصار، عكست قوة الروح الإنسانية أمام القهر.