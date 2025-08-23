عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما
استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"
محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي
لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا
شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش
تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة
أهلي جدة بطلا لكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح
زيادة مبدئية.. كل ما تريد معرفته عن قيمة الإيجار القديم قبل التطبيق الرسمي
بالصور

آية التيجي

أثارت واقعة إجبار عامل مصري على مواجهة أسد جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطرح تساؤلات حول الدوافع النفسية لشخص يقتني حيوانًا مفترسًا ويعرض حياة الآخرين للخطر.

وكشفت الدكتورة هبة الطماوي، أخصائي الإرشاد النفسي والتربوي والعلاقات الأسرية، أن شخصية صاحب الأسد تعكس خليطًا من عقدة النقص، الميول السادية، وحب السيطرة والإذلال، وهو ما يفسر سلوكه القاسي تجاه العامل المصري.

عقدة النقص والتعويض

أوضحت الطماوي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن تربية حيوان مفترس مثل الأسد غالبًا ما تعكس محاولة للتعويض عن إحساس داخلي بالهشاشة أو عدم الكفاءة، حيث يمنح وجود الأسد شعورًا وهميًا بالقوة والعظمة التي يفتقدها الشخص في ذاته.

ميول سادية واستمتاع بالضعف

وأكدت أن صاحب الأسد كان يتغذى نفسيًا على خوف علاء وصراخه المحتمل، في صورة واضحة للميول السادية، حيث يستمتع برؤية الآخرين في موقف ضعف أو ألم ليشعر هو بالسيطرة.

انفصال عن المشاعر الإنسانية

وأشارت الطماوي، إلى أن الرجل لم ينظر للعامل المصري كإنسان له حقوق وكرامة، بل كـ"موضوع للتجربة"، وهو ما ظهر في ضحكه وتصويره للمشهد بدل التدخل لحمايته.

حب السيطرة والإذلال

وأضافت: "ما حدث لم يكن مزاحًا، بل محاولة متعمدة للإذلال، لإرسال رسالة للعامل بأنه المتحكم في حياته ومصيره، في صورة تجسد ما يمكن وصفه بـ لعب دور الإله الصغير أمام شخص ضعيف".

العامل جسّد المقاومة والكرامة

واختتمت الطماوي بأن شخصية العامل المصري "علاء" تحولت إلى رمز مقاومة وشجاعة، بعدما قلب المشهد من محاولة إذلال إلى لحظة انتصار، عكست قوة الروح الإنسانية أمام القهر.

