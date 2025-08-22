كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

أكد الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن الصمغ العربي يُعد من أهم الكنوز الطبيعية المهملة رغم فوائده الصحية الكبيرة.

وأشار القيعي في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" الٱخباري، إلى أنه يستحق لقب "الذهب الأبيض" لما يحتويه من عناصر غذائية وطبية تجعله بمثابة "صيدلية متكاملة" بلا آثار جانبية تُذكر عند استخدامه بالشكل الصحيح.

سر قوة الصمغ العربي

أوضح القيعي أن الصمغ العربي غني بـ الألياف الذائبة التي تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على:

ـ تحسين عملية الهضم.

ـ الوقاية من الإمساك.

ـ تعزيز مناعة الجسم.

وأضاف القيعي، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الصمغ العربي يساعد مرضى السكري في ضبط مستوى السكر بالدم، كما يساهم في خفض الكوليسترول الضار وحماية القلب من الأمراض.

الصمغ العربي وصحة الكلى

وأشار خبير التغذية، إلى أن أبرز ما يميز الصمغ العربي هو دوره الفعّال في دعم مرضى الكلى، حيث أظهرت الأبحاث أنه يقلل من نسبة البولينا في الدم، مما يخفف العبء على الكلى ويحسن من وظائفها، وهو ما يجعله جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي لمرضى القصور الكلوي.

وسيلة طبيعية للتخسيس

وأوضح القيعي، أن الصمغ العربي يعد وسيلة طبيعية وآمنة لإنقاص الوزن، إذ تمنح الألياف الموجودة به إحساسًا طويلًا بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول الطعام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الراغبين في التخسيس دون حرمان.

استخدامات أخرى متعددة

ولفت القيعي، إلى أن فوائد الصمغ العربي لا تقتصر على الطب فقط، بل يمتد استخدامه إلى الصناعات الغذائية والدوائية، حيث يدخل كمثبت للنكهات ومكوّن أساسي في بعض الأدوية.

وأختم الدكتور معتز القيعي تصريحه بالتأكيد على أن الصمغ العربي ليس مجرد منتج طبيعي، بل كنز علاجي وغذائي يجب أن يعود بقوة إلى حياتنا اليومية مع تزايد الاهتمام بالطب الطبيعي.