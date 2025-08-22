تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

يُطلق على ارتفاع الكوليسترول أحيانًا لقب "القاتل الصامت"، لأنه يحدث غالبًا دون أعراض واضحة.

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

ومع ذلك، يمكن أن يترك الكوليسترول المرتفع بعض العلامات المبكرة التي تظهر على الوجه، والتي قد تكون إشارة خطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لموقع healthsite، وتشمل:

ـ بقع صفراء حول العينين:

قد تظهر بقع أو ترسبات دهنية صفراء اللون بجوار العينين، وتُعرف طبيًا باسم الزانثلازما. وهي علامة شائعة على ارتفاع الكوليسترول وتراكم الدهون في الأوعية الدموية.

ـ حلقة رمادية أو بيضاء حول القرنية:

من العلامات الملفتة أيضًا ظهور حلقة رمادية أو بيضاء حول قرنية العين، والتي يطلق عليها "Arcus Senilis".

ورغم أنها شائعة بين كبار السن، إلا أنها قد تظهر لدى الشباب المصابين بارتفاع الكوليسترول، وتشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ البشرة الدهنية وظهور حب الشباب:

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى زيادة إفراز الزيوت في البشرة، مما يسبب انسداد المسام وظهور حب الشباب بشكل متكرر، خصوصًا في منطقة الـT (الجبهة والأنف والذقن). استمرار هذه الحالة قد يكون إشارة على اضطرابات في الدهون.

ـ انتفاخ الجفون أو تورم العين:

يُلاحظ أحيانًا انتفاخ العينين خاصة عند الاستيقاظ، نتيجة ضعف استقلاب الدهون وتراكم الكوليسترول الذي يعيق تدفق الدم ويسبب احتباس السوائل في أنسجة الجفون.

ـ نتوءات صفراء صغيرة على الوجه:

قد تظهر نتوءات صفراء صغيرة على الجلد في مناطق مختلفة من الوجه مثل الخدين والأنف والجفون.

وهذه النتوءات عبارة عن رواسب دهنية (Xanthomas) ترتبط بارتفاع مستوى الدهون في الدم.

وإذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على وجهك، فمن المهم استشارة الطبيب وإجراء فحص الكوليسترول، لأن التشخيص المبكر يساعد على الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.