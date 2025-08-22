سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

تختلف أسعار البرجر حول العالم بحسب مكوناته وطريقة تحضيره، لكن هل تعلم أن هناك برجر يُعتبر الأغلى على الإطلاق؟

ما هو أغلى برجر في العالم وسعره الخيالي؟

وفقًا لموقع Cozymeal، يُقدَّم أغلى برجر في العالم في مطعم دي دالتون (De Daltons) بمدينة فورتهاوزن الهولندية، ويُعرف باسم "الفتى الذهبي – The Golden Boy".

سعر أغلى برجر في العالم

ويبلغ سعر هذا البرجر الفاخر أكثر من 5000 دولار أمريكي، ويجب طلبه قبل أسبوعين ليتمكن المطعم من تحضيره بالشكل المثالي.

وقد تم تقديمه لأول مرة عام 2021، حيث ذهبت جميع عائداته للأعمال الخيرية، كما نجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي لأغلى برجر بعد أن تفوّق على برجر ضخم وزنه 800 رطل في ولاية أوريغون الأمريكية عام 2011، والذي كان يبلغ سعره 4971 دولارًا.

مكونات البرجر الذهبي

وما يميز هذا البرجر ليس فقط سعره، بل مكوناته الفاخرة التي تجعله فريدًا من نوعه، وتشمل:

ـ لحم واجيو الياباني A5 الشهير بجودته العالية.

ـ سرطان البحر الملكي.

ـ الكافيار الفاخر.

ـ خبز مغطى بأوراق الذهب الصالحة للأكل.

وهذا المزيج من أفخم المكونات جعل برجر "الفتى الذهبي" ليس مجرد وجبة طعام، بل تجربة استثنائية لعشاق الرفاهية والطعام الفاخر.