كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
بالصور

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

آية التيجي

تختلف أسعار البرجر حول العالم بحسب مكوناته وطريقة تحضيره، لكن هل تعلم أن هناك برجر يُعتبر الأغلى على الإطلاق؟

ما هو أغلى برجر في العالم وسعره الخيالي؟

وفقًا لموقع Cozymeal، يُقدَّم أغلى برجر في العالم في مطعم دي دالتون (De Daltons) بمدينة فورتهاوزن الهولندية، ويُعرف باسم "الفتى الذهبي – The Golden Boy".

سعر أغلى برجر في العالم

ويبلغ سعر هذا البرجر الفاخر أكثر من 5000 دولار أمريكي، ويجب طلبه قبل أسبوعين ليتمكن المطعم من تحضيره بالشكل المثالي.

وقد تم تقديمه لأول مرة عام 2021، حيث ذهبت جميع عائداته للأعمال الخيرية، كما نجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي لأغلى برجر بعد أن تفوّق على برجر ضخم وزنه 800 رطل في ولاية أوريغون الأمريكية عام 2011، والذي كان يبلغ سعره 4971 دولارًا.

سعر أغلى برجر في العالم

مكونات البرجر الذهبي

وما يميز هذا البرجر ليس فقط سعره، بل مكوناته الفاخرة التي تجعله فريدًا من نوعه، وتشمل:

ـ لحم واجيو الياباني A5 الشهير بجودته العالية.

ـ سرطان البحر الملكي.

ـ الكافيار الفاخر.

ـ خبز مغطى بأوراق الذهب الصالحة للأكل.

وهذا المزيج من أفخم المكونات جعل برجر "الفتى الذهبي" ليس مجرد وجبة طعام، بل تجربة استثنائية لعشاق الرفاهية والطعام الفاخر.

