قادم من إندونيسيا .. تحذبر في أمريكا بسبب جمبري ملوث بمادة مشعة خطيرة

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
آية التيجي

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن اكتشاف مادة مشعة من نوع السيزيوم-137 داخل شحنة من الجمبري الخام المجمد التابع لعلامة "جريت فاليو"، والمصنّع من قبل شركة "بي تي بهاري ماكمور سيجاتي" الإندونيسية والمورّد إلى متاجر وول مارت في الولايات المتحدة.

تفاصيل اكتشاف الجمبري الملوث

أكدت FDA أن الشحنة الملوثة لم تُطرح للبيع في الأسواق، وأوصت الوكالة بسحب ثلاث دفعات إضافية من المنتج كإجراء وقائي.

وأشارت إلى احتمالية أن تكون شحنات أخرى تعرضت للتلوث أثناء عمليات التحضير أو التعبئة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته واشنطن بوست.

الجمبري الملوث

درجة الخطورة الصحية

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن تركيز السيزيوم-137 المكتشف لا يشكل خطرًا صحيًا فوريًا.

ولكنها حذرت من أن التعرض المتكرر قد يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل، تشمل:

ـ اضطرابات إشعاعية.

ـ حروق جلدية.

ـ زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الجمبري الملوث

الولايات المتأثرة ببيع المنتج

وتم بيع الجمبري محل التحذير في متاجر وول مارت بـ13 ولاية أميركية، أبرزها:

تكساس.

فلوريدا.

ألاباما.

أركنساس.

أوهايو.

بنسلفانيا.

ودعت الوكالة المستهلكين إلى التوقف عن تناول الجمبري الملوث والتخلص منه فورًا.

الجمبري الملوث

رد فعل وول مارت

ومن جانبها، أكدت شركة وول مارت أنها أوقفت بيع المنتج وسحبته من متاجرها، مشددةً على أن سلامة العملاء هي الأولوية القصوى، وأنها تتعاون مع الموردين للتحقيق في أسباب الحادث.

ما هو السيزيوم-137؟

ويعد السيزيوم-137 هو نظير مشع يُنتج أثناء الانشطار النووي، يُستخدم في بعض المعدات الطبية والصناعية ، والتعرض لكميات كبيرة منه يشكل خطرًا على الصحة العامة.

حادثة اكتشاف مادة مشعة في الجمبري المجمد بعلامة جريت فاليو أثارت مخاوف واسعة بين المستهلكين في الولايات المتحدة. 

وبينما أكدت FDA أن الخطر الفوري محدود، فإنها شددت على أهمية سحب المنتجات الملوثة وتجنب استهلاكها، حفاظًا على الصحة العامة.

