الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

منذ آلاف السنين، ارتبط الخبز بحياة الإنسان وكان دائمًا رمزًا للغذاء اليومي. لكن مع التطور في العادات الغذائية، بدأ يظهر الوجه الخفي لمكوّن أساسي فيه وهو الجلوتين البروتين الموجود في القمح والدقيق، الذي أصبح محل جدل بين الأطباء وخبراء التغذية.

ما هو الجلوتين؟

وقال الدكتور معتز القيعي، خبير التغذية واللياقة البدنية، أن الجلوتين هو بروتين طبيعي يمنح العجين المرونة والتماسك، ويجعل الخبز طريًا وهشًا، ولكن المشكلة أن الجسم لا يتعامل معه بنفس الطريقة عند الجميع.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية الجلوتين (مرض السيلياك)، حيث يتعامل الجهاز المناعي مع الجلوتين كأنه جسم غريب ويهاجم الأمعاء الدقيقة، مما يسبب التهابات ومضاعفات صحية خطيرة.

ما هو الجلوتين؟

أضرار الجلوتين المحتملة

وأفاد القيعي، حتى في حالة عدم وجود حساسية واضحة، فإن الإفراط في تناول الجلوتين الموجود في المخبوزات والخبز الأبيض قد يؤدي إلى:

ـ انتفاخات وغازات ومشاكل في الهضم.

ـ.إرهاق مستمر من دون سبب واضح.

ـ التهابات مزمنة قد ترتبط بمشاكل مناعية.

ـ زيادة الوزن نتيجة الاعتماد على النشويات المكررة.

ما هو الجلوتين؟

الخبز الأبيض.. مصدر الخطر الأكبر

وأشار الفيعي، إلى أن المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض لا تحتوي فقط على نسبة عالية من الجلوتين، بل تفتقر أيضًا إلى الألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

وأكد القيعي، أن هذا يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، والشعور بالجوع بعد وقت قصير، وبالتالي زيادة الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

ويقول الدكتور معتز القيعي، خبير التغذية واللياقة البدنية، أن"الجلوتين ليس دائمًا العدو، لكنه مع الاستهلاك المفرط للخبز الأبيض والمخبوزات يتحول إلى عبء على الصحة.

وكشف القيعي، ان الحل ليس في منع الجلوتين تمامًا، وإنما في الاعتدال والبحث عن بدائل صحية مثل الخبز البلدي المصنوع من الحبوب الكاملة أو خبز الشوفان الخالي من الجلوتين."

ما هو الجلوتين؟

بدائل صحية للخبز الأبيض

وذكر خبير التغذية العلاجية أن الاعتماد على الخبز البلدي أو الحبوب الكاملة لاحتوائها على ألياف تسهّل عملية الهضم.

وأضاف القيعي، إلى أنه يجب تجربة الخبز الخالي من الجلوتين المصنوع من دقيق الأرز أو الذرة أو الشوفان، وتقليل الاعتماد على المخبوزات الجاهزة المليئة بالسكر والدقيق الأبيض.

ما هو الجلوتين؟

وأختتم الفيعي، أن الجلوتين ليس "الشرير المطلق"، لكن الخطر الحقيقي يكمن في الإفراط في تناول الخبز الأبيض والمخبوزات المعتمدة على الدقيق المكرر. والوعي هو الخطوة الأولى نحو صحة أفضل: قلل من الخبز الأبيض، جرّب البدائل الصحية، وحافظ على توازن غذائك اليومي.