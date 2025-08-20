القولون التقرحي.. مرض صامت يُهدّد حياة المريض ويحتاج متابعة دقيقة

كشف الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية، أن التهاب القولون التقرحي يُعد واحدًا من أخطر الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي.

ما هو القولون التقرحي؟

وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن القولون التقرحي يختلف تمامًا عن القولون العصبي الشائع، حيث يسبب التهابات وتقرحات في بطانة الأمعاء الغليظة والمستقيم، ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المريض اليومية.

القولون التقرحي هو مرض مناعي مزمن يؤدي إلى تكوّن تقرحات تنزف أحيانًا داخل الأمعاء، مما يسبب اضطرابات هضمية حادة وآلام مستمرة. ويشير الأطباء إلى أن السبب الدقيق للمرض غير معروف حتى الآن، لكن يُرجّح أنه مرتبط بعوامل وراثية ومناعية وبيئية.

ما هو القولون التقرحي؟

أعراض القولون التقرحي

بحسب د. معتز القيعي، هناك أعراض القولون التقرحي لا يجب تجاهلها، ومن أبرزها:

ـ إسهال متكرر مصحوب بدم أو مخاط.

ـ آلام وتقلصات شديدة في البطن.

ـ فقدان الوزن والشعور بالضعف العام.

ـ إرهاق مستمر حتى دون بذل مجهود.

ما هو القولون التقرحي؟

مضاعفات خطيرة للإصابة بالقولون التقرحي

وحذّر القيعي من أن إهمال متابعة المرض قد يؤدي إلى نزيف شديد أو ثقب في القولون، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون مع مرور السنوات.

ما هو القولون التقرحي؟

طرق العلاج والسيطرة على المرض

وأوضح القيعي أن العلاج يهدف إلى السيطرة على الالتهاب وتقليل نشاط الجهاز المناعي، من خلال:

ـ أدوية مضادة للالتهاب.

ـ نظام غذائي متوازن يعتمد على الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم مع تجنب الحار والدسم.

ـ التدخل الجراحي في الحالات المتقدمة التي لا تستجيب للعلاج الدوائي.

ما هو القولون التقرحي؟

التعايش مع القولون التقرحي

واختتم د. معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية، والالتزام بنمط حياة صحي يعتمد على النوم الكافي، تقليل التوتر، وممارسة الرياضة الخفيفة.

وشدد القيعي، على أن التشخيص المبكر والدعم النفسي يساعدان مريض القولون التقرحي على التعايش مع المرض وممارسة حياة طبيعية قدر الإمكان.