الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي كالكتاب Razr Fold.. أبرز 5 روبوتات أبهرت العالم في CES 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي كالكتاب Razr Fold .. صور
 

كشفت شركة موتورولا، عن إضافة جديدة إلى سلسلة هواتفها القابلة للطي خلال معرض CES 2026، بإطلاق هاتف Razr Fold، في خطوة تمثل تحولا واضحا عن هواتف الطي العمودي Flip التي اشتهرت بها العلامة التجارية على مدار السنوات الماضية.


200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
 

لطالما شكلت ترقيات الكاميرا محورا أساسيا في استراتيجية آبل لتجديد هواتف آيفون سنويا، حتى في السنوات التي تبدو فيها التحسينات محدودة على الورق. 

من المصانع إلى غرف المعيشة.. أبرز 5 روبوتات أبهرت العالم في CES 2026

يعد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، أحد أكبر المنصات العالمية لعرض أحدث الابتكارات في صناعة التكنولوجيا، كل عام نشهد أجهزة جديدة ومثيرة، ولم يكن CES 2026 استثناء.

موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة

أعلنت شركة موتورولا، عن هاتفها الجديد Motorola Signature، وهو أول جهاز ضمن سلسلة Signature الجديدة فائقة الفخامة، إلى جانب الكشف عن Razr Fold أول هاتف قابل للطي على شكل كتاب.

خطوة بخطوة.. طريقة إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي على واتساب
أطلقت واتساب مؤخرا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل محادثاتهم.

موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026

خلال فعاليات Lenovo Tech Day المقامة على هامش معرض CES 2026، كشفت شركة موتورولا عن أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب تحت اسم Razr Fold، إلى جانب إصدار Motorola Signature الجديد، ولم تتوقف الإعلانات عند هذا الحد، إذ استعرضت الشركة باقة واسعة من الأجهزة والابتكارات الجديدة.

أمان أكثر للصغار.. ميزة مرتقبة في واتساب تتيح للآباء التحكم في حسابات أطفالهم

تعمل منصة واتساب، بحسب تقارير، على تطوير مجموعة جديدة من ميزات الرقابة الأبوية التي من شأنها منح أولياء الأمور رؤية أوضح وتحكما أكبر في كيفية استخدام صغار السن للتطبيق.

هواتف غريبة وتلفزيونات فاخرة.. ابتكارات تخطف الأنظار في CES 2026

كشفت فاعليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2026 عن مزيج فريد من الابتكار التقني، حيث شهدت إعلانات مهمة من عمالقة التكنولوجيا مثل إنفيديا وAMD وإنتل في مجالات الرقائق ومنصات الذكاء الاصطناعي، إلا أن ما جذب اهتمام الحضور أكثر كان مزيجا غير متوقع من عالم Star Wars وروبوتات إنفيديا الصغيرة.


لا تنتظر الاختراق.. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك

في عالم يزداد فيه التهديد الرقمي يوما بعد يوم، أصبح تأمين حساب واتساب أكثر من مجرد خيار، إنه ضرورة لحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية.


الخميس إجازة رسمية

هل الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

الطقس في مصر

الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل

أرشيفية

شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8 يناير 2026

وزير التنمية الإدارية الأسبق

وزير التنمية الإدارية الأسبق: صادرات مصر وصلت إلى 40 مليار دولار

نهى، ضحية واقعة دار السلام

عايشة في كابوس.. نهى ضحية واقعة دار السلام: تحمّلت العنف 12 عامًا

بالصور

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

