أخبار التكنولوجيا | موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي كالكتاب Razr Fold.. أبرز 5 روبوتات أبهرت العالم في CES 2026

موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي كالكتاب Razr Fold .. صور



كشفت شركة موتورولا، عن إضافة جديدة إلى سلسلة هواتفها القابلة للطي خلال معرض CES 2026، بإطلاق هاتف Razr Fold، في خطوة تمثل تحولا واضحا عن هواتف الطي العمودي Flip التي اشتهرت بها العلامة التجارية على مدار السنوات الماضية.



200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون



لطالما شكلت ترقيات الكاميرا محورا أساسيا في استراتيجية آبل لتجديد هواتف آيفون سنويا، حتى في السنوات التي تبدو فيها التحسينات محدودة على الورق.

يعد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، أحد أكبر المنصات العالمية لعرض أحدث الابتكارات في صناعة التكنولوجيا، كل عام نشهد أجهزة جديدة ومثيرة، ولم يكن CES 2026 استثناء.

أعلنت شركة موتورولا، عن هاتفها الجديد Motorola Signature، وهو أول جهاز ضمن سلسلة Signature الجديدة فائقة الفخامة، إلى جانب الكشف عن Razr Fold أول هاتف قابل للطي على شكل كتاب.

خطوة بخطوة.. طريقة إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي على واتساب

أطلقت واتساب مؤخرا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل محادثاتهم.

خلال فعاليات Lenovo Tech Day المقامة على هامش معرض CES 2026، كشفت شركة موتورولا عن أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب تحت اسم Razr Fold، إلى جانب إصدار Motorola Signature الجديد، ولم تتوقف الإعلانات عند هذا الحد، إذ استعرضت الشركة باقة واسعة من الأجهزة والابتكارات الجديدة.

أمان أكثر للصغار.. ميزة مرتقبة في واتساب تتيح للآباء التحكم في حسابات أطفالهم

تعمل منصة واتساب، بحسب تقارير، على تطوير مجموعة جديدة من ميزات الرقابة الأبوية التي من شأنها منح أولياء الأمور رؤية أوضح وتحكما أكبر في كيفية استخدام صغار السن للتطبيق.

كشفت فاعليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2026 عن مزيج فريد من الابتكار التقني، حيث شهدت إعلانات مهمة من عمالقة التكنولوجيا مثل إنفيديا وAMD وإنتل في مجالات الرقائق ومنصات الذكاء الاصطناعي، إلا أن ما جذب اهتمام الحضور أكثر كان مزيجا غير متوقع من عالم Star Wars وروبوتات إنفيديا الصغيرة.

في عالم يزداد فيه التهديد الرقمي يوما بعد يوم، أصبح تأمين حساب واتساب أكثر من مجرد خيار، إنه ضرورة لحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية.

