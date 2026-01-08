أمان أكثر للصغار.. ميزة مرتقبة في واتساب تتيح للآباء التحكم في حسابات أطفالهم

تعمل منصة واتساب، بحسب تقارير، على تطوير مجموعة جديدة من ميزات الرقابة الأبوية التي من شأنها منح أولياء الأمور رؤية أوضح وتحكما أكبر في كيفية استخدام صغار السن للتطبيق.

ووفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، تتضمن هذه التحديثات إمكانية إنشاء حساب واتساب ثانوي مرتبط بحساب أساسي قائم، وقد تم رصد الميزة الجديدة في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد بإصدار 2.26.1.30، والتي لا تزال قيد التطوير.

تفاصيل الرقابة الأبوية عبر الحسابات الثانوية

بحسب التقرير، تعمل واتساب على نظام يتيح للآباء إدارة “حساب ثانوي” مرتبط بحسابهم الأساسي.

ومن المتوقع أن تأتي هذه الحسابات الثانوية بميزات محدودة، وموجهة خصيصا للمستخدمين الأصغر سنا، وسيتم ربط حساب الوالد وحساب الطفل من خلال آلية ربط مخصصة، تضمن وجود علاقة واضحة بين الحسابين مع الحفاظ على خصوصية الرسائل والمكالمات.

وتقوم فكرة الحسابات الثانوية بشكل أساسي على فرض قيود مدمجة بشكل افتراضي، مثل قصر الرسائل والمكالمات على جهات الاتصال المحفوظة فقط، ما يقلل من فرص التواصل غير المرغوب فيه أو مع أطراف مجهولة.

ويذكر أن واتساب حاليا لا يوفر خيارا واضحا يتيح حصر الرسائل والمكالمات بـ جهات الاتصال فقط.

إلى جانب ذلك، تخطط واتساب لمشاركة تحديثات محدودة تتعلق بالحساب والنشاط من الحساب الثانوي إلى الحساب الأساسي للوالد، ورغم أن التفاصيل لا تزال غير مكتملة، فإن هذه التحديثات لن تشمل محتوى الرسائل.

وأكد التقرير أن التشفير التام بين الطرفين سيظل ساريا، مع بقاء المحادثات والمكالمات خاصة، على أن تركز المعلومات المشتركة على نشاط الحساب العام أو التغييرات في الإعدادات الأساسية.

ولا تزال أدوات الرقابة الأبوية للحسابات الثانوية في مرحلة الاختبار والتطوير، ولم تعلن واتساب حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاقها.

وعند طرحها، قد تسهم هذه الميزة في تمكين الآباء من وضع ضوابط مناسبة للأعمار المختلفة، مع السماح للأطفال باستخدام واتساب بشكل أكثر أمانا ومسؤولية.