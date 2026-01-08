قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمان أكثر للصغار.. ميزة مرتقبة في واتساب تتيح للآباء التحكم في حسابات أطفالهم

أمان أكثر للصغار
أمان أكثر للصغار
شيماء عبد المنعم

تعمل منصة واتساب، بحسب تقارير، على تطوير مجموعة جديدة من ميزات الرقابة الأبوية التي من شأنها منح أولياء الأمور رؤية أوضح وتحكما أكبر في كيفية استخدام صغار السن للتطبيق. 

ووفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، تتضمن هذه التحديثات إمكانية إنشاء حساب واتساب ثانوي مرتبط بحساب أساسي قائم، وقد تم رصد الميزة الجديدة في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد بإصدار 2.26.1.30، والتي لا تزال قيد التطوير.

تفاصيل الرقابة الأبوية عبر الحسابات الثانوية

بحسب التقرير، تعمل واتساب على نظام يتيح للآباء إدارة “حساب ثانوي” مرتبط بحسابهم الأساسي. 

ومن المتوقع أن تأتي هذه الحسابات الثانوية بميزات محدودة، وموجهة خصيصا للمستخدمين الأصغر سنا، وسيتم ربط حساب الوالد وحساب الطفل من خلال آلية ربط مخصصة، تضمن وجود علاقة واضحة بين الحسابين مع الحفاظ على خصوصية الرسائل والمكالمات.

وتقوم فكرة الحسابات الثانوية بشكل أساسي على فرض قيود مدمجة بشكل افتراضي، مثل قصر الرسائل والمكالمات على جهات الاتصال المحفوظة فقط، ما يقلل من فرص التواصل غير المرغوب فيه أو مع أطراف مجهولة. 

ويذكر أن واتساب حاليا لا يوفر خيارا واضحا يتيح حصر الرسائل والمكالمات بـ جهات الاتصال فقط.

إلى جانب ذلك، تخطط واتساب لمشاركة تحديثات محدودة تتعلق بالحساب والنشاط من الحساب الثانوي إلى الحساب الأساسي للوالد، ورغم أن التفاصيل لا تزال غير مكتملة، فإن هذه التحديثات لن تشمل محتوى الرسائل. 

وأكد التقرير أن التشفير التام بين الطرفين سيظل ساريا، مع بقاء المحادثات والمكالمات خاصة، على أن تركز المعلومات المشتركة على نشاط الحساب العام أو التغييرات في الإعدادات الأساسية.

ولا تزال أدوات الرقابة الأبوية للحسابات الثانوية في مرحلة الاختبار والتطوير، ولم تعلن واتساب حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاقها. 

وعند طرحها، قد تسهم هذه الميزة في تمكين الآباء من وضع ضوابط مناسبة للأعمار المختلفة، مع السماح للأطفال باستخدام واتساب بشكل أكثر أمانا ومسؤولية.

واتساب الرقابة الأبوية الحسابات الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

المتهم

تحقيقات موسعة في استيلاء نصاب على أموال المواطنين بوهم تسييل أرصدة التمويل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

اليوم.. جنايات أسيوط تستأنف محاكمة نقاشين متهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق

فيديو

حملة لضبط هارب من أحكام .. «الداخلية» تنفى مزاعم اقتحام من مُسنة بالدقهلية

بالصور

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد