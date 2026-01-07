خطوة بخطوة.. طريقة إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي على واتساب

أطلقت واتساب مؤخرا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل محادثاتهم.

تهدف ميزة واتساب الجديدة إلى إضافة لمسة مرحة للمحادثات الشخصية من خلال ملصقات مخصصة يتم إنشاؤها بناء على نصوص أو أوامر يقدمها المستخدمون.

الميزة حاليا قيد الاختبار وقد لا تكون متاحة للجميع بعد، تأكد من أنك تستخدم أحدث نسخة من التطبيق على كل من أنظمة أندرويد وiOS لتتمكن من الوصول إليها.

تفاصيل ميزة الملصقات بالذكاء الاصطناعي في واتساب

ستتيح لك أداة إنشاء الملصقات بالذكاء الاصطناعي في واتساب إدخال نص أو وصف لإنشاء خيارات من الملصقات التي يمكنك الاختيار منها وإرسالها في المحادثات والمجموعات، حيث يمكن للمستخدمين إدخال أي نص أو أمر كـ وصف لإنشاء الملصقات التي يرغبون فيها.

كانت الملصقات ولا تزال وسيلة شائعة لـ تخصيص المحادثات في واتساب، حيث كان المستخدمون يرفعون ويشاركون الملصقات وGIFs منذ أن أضافت المنصة دعم هذه الميزة، ومع الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكانك الآن إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة.

يمكن للمستخدمين حفظ الملصقات التي تم إنشاؤها باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي في صندوق الملصقات، بحيث تكون متاحة للاستخدام في المحادثات المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الملصقات ستكون متاحة فقط للمستخدم الذي أنشأها وعلى الحساب الذي تم إنشاؤها من خلاله.

دليل خطوة بخطوة لإنشاء ملصق بالذكاء الاصطناعي على واتساب

1. افتح أي محادثة على واتساب شخصية أو جماعية.

2. اضغط على أيقونة الإيموجي أسفل مربع النص.

3. اختر أيقونة الملصق في الأعلى للانتقال إلى شاشة الملصقات.

4. اضغط على أيقونة "إنشاء" أو "+" الموجودة عادة في أسفل صندوق الملصقات.

5. أدخل وصفا أو نصا يوضح نوع الملصق الذي ترغب في إنشائه في صندوق النص.

6. سيقوم واتساب بإنشاء مجموعة من الملصقات استنادا إلى النص الذي أدخلته لتختار منها.

7. اختر الملصق الذي تود إرساله عن طريق النقر عليه ثم إرساله في المحادثة، يمكنك أيضا حفظه لاستخدامه لاحقا.

ميزة الملصقات بالذكاء الاصطناعي في واتساب متوفرة حاليا فقط في النسخة التجريبية لبعض المستخدمين، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين.

يتم حفظ الملصقات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي في صندوق الملصقات لاستخدامها في المحادثات المستقبلية، وسيتم إنشاء الملصق بناء على الوصف أو النص الذي تقدمه في الوصف أو الأمر.

كما يمكنك إنشاء العديد من الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتعلم واتساب من أوصافك أو أوامرك لتحسين النتائج في المستقبل.