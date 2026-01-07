قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة بخطوة.. طريقة إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي على واتساب

طريقة إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي على واتساب
طريقة إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي على واتساب
شيماء عبد المنعم

أطلقت واتساب مؤخرا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل محادثاتهم.

تهدف ميزة واتساب الجديدة إلى إضافة لمسة مرحة للمحادثات الشخصية من خلال ملصقات مخصصة يتم إنشاؤها بناء على نصوص أو أوامر يقدمها المستخدمون.

الميزة حاليا قيد الاختبار وقد لا تكون متاحة للجميع بعد، تأكد من أنك تستخدم أحدث نسخة من التطبيق على كل من أنظمة أندرويد وiOS لتتمكن من الوصول إليها.

تفاصيل ميزة الملصقات بالذكاء الاصطناعي في واتساب

ستتيح لك أداة إنشاء الملصقات بالذكاء الاصطناعي في واتساب إدخال نص أو وصف لإنشاء خيارات من الملصقات التي يمكنك الاختيار منها وإرسالها في المحادثات والمجموعات، حيث يمكن للمستخدمين إدخال أي نص أو أمر كـ وصف لإنشاء الملصقات التي يرغبون فيها.

كانت الملصقات ولا تزال وسيلة شائعة لـ تخصيص المحادثات في واتساب، حيث كان المستخدمون يرفعون ويشاركون الملصقات وGIFs منذ أن أضافت المنصة دعم هذه الميزة، ومع الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكانك الآن إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة.

يمكن للمستخدمين حفظ الملصقات التي تم إنشاؤها باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي في صندوق الملصقات، بحيث تكون متاحة للاستخدام في المحادثات المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الملصقات ستكون متاحة فقط للمستخدم الذي أنشأها وعلى الحساب الذي تم إنشاؤها من خلاله.

دليل خطوة بخطوة لإنشاء ملصق بالذكاء الاصطناعي على واتساب

1. افتح أي محادثة على واتساب شخصية أو جماعية.

2. اضغط على أيقونة الإيموجي أسفل مربع النص.

3. اختر أيقونة الملصق في الأعلى للانتقال إلى شاشة الملصقات.

4. اضغط على أيقونة "إنشاء" أو "+" الموجودة عادة في أسفل صندوق الملصقات.

5. أدخل وصفا أو نصا يوضح نوع الملصق الذي ترغب في إنشائه في صندوق النص.

6. سيقوم واتساب بإنشاء مجموعة من الملصقات استنادا إلى النص الذي أدخلته لتختار منها.

7. اختر الملصق الذي تود إرساله عن طريق النقر عليه ثم إرساله في المحادثة، يمكنك أيضا حفظه لاستخدامه لاحقا.

ميزة الملصقات بالذكاء الاصطناعي في واتساب متوفرة حاليا فقط في النسخة التجريبية لبعض المستخدمين، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين.

يتم حفظ الملصقات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي في صندوق الملصقات لاستخدامها في المحادثات المستقبلية، وسيتم إنشاء الملصق بناء على الوصف أو النص الذي تقدمه في الوصف أو الأمر.

كما يمكنك إنشاء العديد من الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتعلم واتساب من أوصافك أو أوامرك لتحسين النتائج في المستقبل.

واتساب إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي الملصقات بالذكاء الاصطناعي إنشاء استيكر بالذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

متحف الأقصر

محمود يوسف مديرًا لمتحف الأقصر .. مستند

وزير الشباب

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

وزير الرياضة وعمر هشام طلعت

اتحاد الجولف يطلق عصر الاحتراف.. 13 بطولة دولية تضع مصر على قمة هرم الرياضة العالمية في 2026

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد