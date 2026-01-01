قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

كيفية إنشاء ملصقات رأس السنة 2026 على واتساب؟

إنشاء ملصقات رأس السنة 2026 على واتساب
إنشاء ملصقات رأس السنة 2026 على واتساب
شيماء عبد المنعم

هل ما زلت ترسل نفس ملصقات "سنة جديدة سعيدة" على واتساب؟ في 2025، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى جعل تهانيك مميزة باستخدام ملصقات مخصصة تتضمن اسمك، صورك، نكات خاصة، أو حتى رسائل تهنئة مخصصة. 

سواء كنت تتحدث مع العائلة، الأصدقاء، أو مجموعات العمل، تضيف ملصقات رأس السنة 2026 على واتساب المخصصة لمسة مرحة ومتفكرة، ولا تحتاج إلى مهارات تصميم لإنشائها.

كيفية إنشاء ملصقات رأس السنة 2026 على واتساب؟

قدم واتساب ميزة جديدة لإنشاء حزم ملصقات مخصصة على كل من أندرويد وiOS، تهدف إلى تسهيل تنظيم ومشاركة الملصقات المخصصة. 

تظهر الآن أيقونة قلم جديدة في قسم الملصقات بجانب GIFs، الصور الرمزية، والملصقات العادية، مما يتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى الأداة.

تتيح الميزة للمستخدمين اختيار الصور، وتحويلها إلى ملصقات، وتجميعها في حزمة واحدة تحمل اسما مخصصا، بمجرد الإنشاء، يمكن مشاركة حزمة الملصقات بالكامل دفعة واحدة مع الأصدقاء والعائلة، مما يجعل العملية أسرع وأكثر كفاءة، خاصة بالنسبة للملصقات ذات الموضوع الواحد.

خطوات إنشاء حزمة ملصقات على واتساب:

1. افتح قسم الملصقات في أي محادثة.

2. اضغط على أيقونة القلم الجديدة في قسم الملصقات.

3. اختر الصور التي تريد تحويلها إلى ملصقات.

4. اضغط على قائمة النقاط الثلاثة واختر "إضافة إلى حزمة الملصقات".

5. قم بتسمية حزمة الملصقات، ستظهر الآن مع الملصقات المحفوظة لديك.

من المهم ملاحظة أنه يمكن إضافة الملصقات التي ينشئها المستخدم فقط إلى هذه الحزم، الملصقات الرسمية من واتساب مستثناة من هذه الميزة.

ملصقات رأس السنة الجديدة المتحركة

أصدر واتساب أيضا حزمة ملصقات "سنة جديدة سعيدة" متحركة جديدة بحجم 488KB تشمل 14 ملصقا، إذا لم تكن الحزمة مرئية بعد، ينصح المستخدمون بتحديث واتساب عبر متجر Google Play أو Apple App Store. 

بمجرد التحديث، يمكن الوصول إلى الملصقات بسهولة من قسم الملصقات واستخدامها أيضا في تحديثات حالة واتساب من خلال إضافتها على الصور.

إرسال هذه الملصقات بسيط جدا: افتح محادثة> اضغط على أيقونة الملصق في شريط الرسائل> اختر حزمة "سنة جديدة سعيدة"> واختر الملصق لإرساله. 

بالإضافة إلى الملصقات، يتيح واتساب أيضا للمستخدمين إنشاء صور رأس السنة الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر Meta AI، من خلال النقر على أيقونة المشبك في المحادثة، واختيار "صورة AI"، وكتابة عبارة مثل "سنة جديدة سعيدة"، يمكن للمستخدمين إنشاء ومشاركة صور احتفالية على الفور داخل المحادثات.

