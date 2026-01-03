آبل تطلق آيفون Air 2 مع نظام تبريد متطور وكاميرا خلفية إضافية

من المتوقع أن تطلق شركة آبل الجيل الثاني من هاتف iPhone Air هذا العام، ورغم أن الجهاز كان متوقعا أن يتأخر، تشير تقارير حديثة إلى أن النسخة الجديدة قد تظهر جنبا إلى جنب مع سلسلة iPhone 18 Pro وأول هاتف قابل للطي من آبل في النصف الثاني من عام 2026، بحسب تقرير نشره موقع 9To5Mac.

نظام تبريد بخاصية Vapor Chamber

التقرير أوضح، نقلا عن The Information، أن آيفون Air الجديد سيأتي مزودا بنظام تبريد بخاصية Vapor Chamber، مشابه لما تم تقديمه في هواتف iPhone 17 Pro وPro Max.

يذكر أن طرازات iPhone 17 Pro كانت أول هواتف آبل التي تستخدم هذا النوع من التبريد، والذي يساعد على الحفاظ على أداء مستدام أعلى مع إبقاء الهاتف أكثر برودة، كما يقلل هذا النظام من تراجع الأداء أثناء المهام الثقيلة مثل الألعاب أو التصوير.

وخلال إطلاق سلسلة iPhone 17، قالت آبل إن Vapor Chamber ملحم بالليزر داخل هيكل الهاتف لنقل الحرارة بعيدا عن شريحة A19 Pro في الطرازات الاحترافية، ما يسمح للشريحة بالعمل بمستويات أداء أعلى، مع تحسين يصل إلى 40% في الأداء المستدام مقارنة بالجيل السابق.

كاميرا خلفية ثانية

من المتوقع أيضا أن يأتي iPhone Air الجيل الثاني مزودا بكاميرا خلفية إضافية، على الرغم من أن نوع العدسة التي ستستخدمها آبل لا يزال غير محدد.

وبالنظر إلى مكانة iPhone Air المميزة، فمن المرجح أن تكون العدسة الجديدة فائقة الاتساع Ultra-wide أو تليفوتوغرافية Telephoto، كما في طرازات Pro.

تقليديا، كانت كاميرات التليفوتو مخصصة لهواتف “Pro”، لكن الجيل الحالي من iPhone Air يأتي بالفعل مع عدة ميزات احترافية مثل شريحة A19 Pro، ما يشير إلى أن آبل قد تعتمد نهجا مشابها مع الجيل الجديد وتضيف كاميرا تليفوتو كعدسة ثانوية.