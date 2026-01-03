قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
فنزويلا على حافة المجهول .. ضربة أمريكية واعتقال مادورو يفجران عاصفة دولية
وفاة المدرب البلغاري المخضرم عن عمر يناهز 80 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق آيفون Air 2 مع نظام تبريد متطور وكاميرا خلفية إضافية

iPhone Air
iPhone Air
شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن تطلق شركة آبل الجيل الثاني من هاتف iPhone Air هذا العام، ورغم أن الجهاز كان متوقعا أن يتأخر، تشير تقارير حديثة إلى أن النسخة الجديدة قد تظهر جنبا إلى جنب مع سلسلة iPhone 18 Pro وأول هاتف قابل للطي من آبل في النصف الثاني من عام 2026، بحسب تقرير نشره موقع 9To5Mac.

نظام تبريد بخاصية Vapor Chamber

التقرير أوضح، نقلا عن The Information، أن آيفون Air الجديد سيأتي مزودا بنظام تبريد بخاصية Vapor Chamber، مشابه لما تم تقديمه في هواتف iPhone 17 Pro وPro Max.

يذكر أن طرازات iPhone 17 Pro كانت أول هواتف آبل التي تستخدم هذا النوع من التبريد، والذي يساعد على الحفاظ على أداء مستدام أعلى مع إبقاء الهاتف أكثر برودة، كما يقلل هذا النظام من تراجع الأداء أثناء المهام الثقيلة مثل الألعاب أو التصوير.

وخلال إطلاق سلسلة iPhone 17، قالت آبل إن Vapor Chamber ملحم بالليزر داخل هيكل الهاتف لنقل الحرارة بعيدا عن شريحة A19 Pro في الطرازات الاحترافية، ما يسمح للشريحة بالعمل بمستويات أداء أعلى، مع تحسين يصل إلى 40% في الأداء المستدام مقارنة بالجيل السابق.

 

كاميرا خلفية ثانية

من المتوقع أيضا أن يأتي iPhone Air الجيل الثاني مزودا بكاميرا خلفية إضافية، على الرغم من أن نوع العدسة التي ستستخدمها آبل لا يزال غير محدد. 

وبالنظر إلى مكانة iPhone Air المميزة، فمن المرجح أن تكون العدسة الجديدة فائقة الاتساع Ultra-wide أو تليفوتوغرافية Telephoto، كما في طرازات Pro.

تقليديا، كانت كاميرات التليفوتو مخصصة لهواتف “Pro”، لكن الجيل الحالي من iPhone Air يأتي بالفعل مع عدة ميزات احترافية مثل شريحة A19 Pro، ما يشير إلى أن آبل قد تعتمد نهجا مشابها مع الجيل الجديد وتضيف كاميرا تليفوتو كعدسة ثانوية.

آيفون Air iPhone Air 2 آبل هواتف آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

ترشيحاتنا

كأس عاصمة مصر

عقوبات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر

فابريجاس

فابريجاس يعلّق على أنباء خلافة ماريسكا في تشيلسي بعد قرار الإقالة

الدوري السعودي

فوز الفتح على الشباب بهدفين نظيفين بالدوري السعودي لكرة القدم

بالصور

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد