موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة

تكنولوجيا وسيارات

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة موتورولا، عن هاتفها الجديد Motorola Signature، وهو أول جهاز ضمن سلسلة Signature الجديدة فائقة الفخامة، إلى جانب الكشف عن Razr Fold أول هاتف قابل للطي على شكل كتاب.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف موتورولا الجديد Motorola Signature بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث عال يصل إلى 165 هرتز، ودقة عرض Full HD+، وسطوع يصل إلى 6200 شمعة، مع طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2.

كما تدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision وHDR10+، ويحمل شهادات Pantone Color وSkinTone لضمان دقة الألوان الطبيعية.

يأتي الهاتف مزودا بكاميرات خلفية ثلاثية، حيث تعتمد الكاميرا الرئيسية على مستشعر Sony Lytia 828 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصور وفتحة عدسة f/1.6، إلى جانبها كاميرا عريضة جدا بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 122 درجة ودعم تصوير الماكرو، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3 أضعاف باستخدام مستشعر Sony Lytia 600.

أما كاميرا السيلفي، فتأتي بدقة 50 ميجابكسل باستخدام مستشعر Sony Lytia 500 مع خاصية التركيز التلقائي.

يعمل هاتف Motorola Signature، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 5، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X تصل حتى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية UFS 4.1 تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يأتي هاتف Motorola Signature، بنظام تشغيل Android 16 ويدعم العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ موتورولا، مع وعد بتوفير تحديثات النظام والأمان لمدة سبع سنوات.

يمتاز هاتف Motorola Signature، ببطارية بسعة 5200 مللي أمبير من مادة السيليكون والكربون، تدعم شحنا سلكيا بسرعة 90 وات، وشحنا لاسلكيا بسرعة 50 وات، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات والشحن العكسي السلكي بقدرة 5 وات.

تشمل المواصفات الأخرى مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 وIP69، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810H، وقارئ بصمة مدمج في الشاشة، ونظام تحديد المواقع GPS، ومكبرات صوت مزدوجة مدعومة بتقنية Sound by Bose، ودعم صوتي بتقنية Dolby Atmos، وثلاثة ميكروفونات.
يأتي الهاتف بسمك 6.99 ملم ويزن 186 جراما.

سيتوفر هاتف Motorola Signature باللونين الجديدين Pantone Carbon وPantone Martini Olive.

