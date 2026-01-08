قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
أخبار العالم

قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن

محمود نوفل

نجحت قوة تابعة لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، في الوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن التي تتمركز فيها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب.

وبحسب مصدر في السلطة المحلية بعدن ، فإن قوة تابعة لـ "درع الوطن" مكونة من عشرات العربات والآليات العسكرية وصلت إلى عدن عبر منفذ العلم المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة.

وقال المصدر أيضا "القوة الواصلة ستتسلم من ألوية العمالقة الجنوبية، مواقع حيوية تنتشر فيها بينها قصر معاشيق الرئاسي والمطار والبنك المركزي اليمني وغيرها من المرافق"، إثر انسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى محافظة الضالع مسقط رأس رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

ويُشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت سلسلة غارات جوية على مسقط رأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في زبيد والزند وجحاف بمحافظة الضالع، استهدفت عربات لقوات الانتقالي وشاحنات على متنها أسلحة وذخائر تم تهريبها من العاصمة المؤقتة عدن.

اليمن مجلس القيادة اليمني عدن قوات المجلس الانتقالي قوات درع الوطن

