قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن

نجحت قوة تابعة لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، في الوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن التي تتمركز فيها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب.

وبحسب مصدر في السلطة المحلية بعدن ، فإن قوة تابعة لـ "درع الوطن" مكونة من عشرات العربات والآليات العسكرية وصلت إلى عدن عبر منفذ العلم المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة.

وقال المصدر أيضا "القوة الواصلة ستتسلم من ألوية العمالقة الجنوبية، مواقع حيوية تنتشر فيها بينها قصر معاشيق الرئاسي والمطار والبنك المركزي اليمني وغيرها من المرافق"، إثر انسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى محافظة الضالع مسقط رأس رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

ويُشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت سلسلة غارات جوية على مسقط رأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في زبيد والزند وجحاف بمحافظة الضالع، استهدفت عربات لقوات الانتقالي وشاحنات على متنها أسلحة وذخائر تم تهريبها من العاصمة المؤقتة عدن.