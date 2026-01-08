قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها.. علي جمعة يكشف عنها
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
اقتصاد

مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية

وفد مسئولي وزارة البترول يبحث في نيقوسيا تنفيذ ربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية
وفد مسئولي وزارة البترول يبحث في نيقوسيا تنفيذ ربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية
أمل مجدى

على هامش زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى قبرص، التقى الوفد المصري المرافق له بمسؤولي وزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، في العاصمة نيقوسيا، وذلك في إطار التنسيق المستمر والجهود المشتركة بين فرق العمل من الجانبين، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في مجال الغاز الطبيعي.

وشارك من الجانب المصري كلٌّ من الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، حيث عقدوا لقاءً مع مسؤولي وزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وتم خلاله مناقشة أوجه التعاون الاستراتيجي لدفع المشروعات المشتركة ذات الأولوية، والمتمثلة في ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية والتسهيلات المصرية، لإعادة التصدير عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الفني خلال المرحلة المقبلة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة البلدين المهمة في مجال الطاقة.

