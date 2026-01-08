مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية

على هامش زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى قبرص، التقى الوفد المصري المرافق له بمسؤولي وزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، في العاصمة نيقوسيا، وذلك في إطار التنسيق المستمر والجهود المشتركة بين فرق العمل من الجانبين، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في مجال الغاز الطبيعي.

وشارك من الجانب المصري كلٌّ من الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، حيث عقدوا لقاءً مع مسؤولي وزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وتم خلاله مناقشة أوجه التعاون الاستراتيجي لدفع المشروعات المشتركة ذات الأولوية، والمتمثلة في ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية والتسهيلات المصرية، لإعادة التصدير عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الفني خلال المرحلة المقبلة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة البلدين المهمة في مجال الطاقة.