قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة .. مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية يوتا
ليلى كانينغهام.. أول مسلمة من أصول مصرية تقترب من سباق عمدة لندن
سعر الدولار في البنوك اليوم
حكم الاحتفاء بذكرى السيدة زينب.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمستشفيات القاهرة والجيزة اليوم
ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة
دبلوماسي أمريكي سابق: الرئيس المؤقت لفنزويلا يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد
أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شطة يكشف أضرار إقامة بطولة أمم إفريقيا كل 4 سنوات

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
علا محمد

أكد عبدالمنعم شطة، نجم الأهلي السابق، أن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل أربع سنوات تُعد قرارًا سلبيًا سيؤثر بشكل مباشر على تطوير كرة القدم في القارة السمراء، مشددًا على أن النظام السابق بإقامة البطولة كل سنتين كان يخدم الكرة الإفريقية بشكل أفضل.

وقال شطة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة CBC، إن تنظيم البطولة كل أربع سنوات سيؤدي إلى حرمان العديد من الدول الإفريقية من استضافة الحدث القاري لفترات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، وهو ما يقلل من فرص تطوير البنية التحتية والملاعب في تلك الدول.

وأضاف أن إقامة البطولات القارية كل موسمين كانت تساهم بشكل واضح في تطوير الكرة الإفريقية، مستشهدًا بتجربة أنجولا التي لم تكن تمتلك قبل استضافة البطولة سوى ملعب واحد، قبل أن تنجح في إنشاء أربعة ملاعب على أعلى مستوى بفضل الاستعداد لتنظيم البطولة.

وأوضح شطة أن القارة الإفريقية تعاني من العديد من المشكلات، سواء على مستوى الملاعب أو البنية التحتية بشكل عام، مؤكدًا أن تقليل عدد البطولات سيؤثر سلبًا على خطط التطوير، ولن يساعد الاتحادات المحلية على تحسين منشآتها الرياضية.

وانتقد نجم الأهلي السابق آلية اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري عرض الأمر على الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي قبل اعتماده، مؤكدًا أن انعقاد الجمعية العمومية كان واجبًا قبل إقرار هذا التغيير.

وكشف شطة عن وجود ضغوط من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، لإقامة البطولة كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أن الضغوط الخارجية ليست جديدة، حيث تعرض الراحل عيسى حياتو لضغوط مماثلة من الاتحاد الأوروبي في السابق، لكنه رفضها وأكد حينها أن إفريقيا بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية، وهو ما يتحقق من خلال إقامة البطولة كل سنتين.

واختتم شطة تصريحاته بالتأكيد على أن عيسى حياتو أوصى الجمعية العمومية قبل رحيله بالتمسك بنظام إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل عامين، لما له من دور محوري في تطوير كرة القدم الإفريقية.

عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق الأهلي بطولة كأس الأمم الإفريقية الإعلامي محمد شبانة قناة cbc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

محمد صلاح

بعد تصريح المحليين.. كيف امتص محمد صلاح غضب لاعبي منتخب مصر؟

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أرشيفية

شك في خيانتها.. الأجهزة الأمنية تكشف ماذا حدث مع بلوجر المرج بتطبيق بيجو

ترشيحاتنا

وزير التنمية الإدارية الأسبق

وزير التنمية الإدارية الأسبق: صادرات مصر وصلت إلى 40 مليار دولار

نهى، ضحية واقعة دار السلام

عايشة في كابوس.. نهى ضحية واقعة دار السلام: تحمّلت العنف 12 عامًا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح.. والأرصاد: يناير ذروة الشتاء ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

بالصور

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد