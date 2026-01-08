قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل إنطلاقها السبت .. رابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 وخطوات الإجابة

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026  لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :

  •   سوف يتم اتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 
  •  يقوم الطالب بتحميل الامتحان المتاح على المنصة وذلك طبقا للجدول المعتمد
  • يتم طباعة الامتحان وكتابة البيانات الشخصية ( الاسم ورقم الجلوس ) أعلى كل صفحة من صفحات الامتحان في المكان المخصص لها
  •  على الطالب البدء في قراءة الأسئلة جيدا ثم الإجابة عليها


 

  •  الأسئلة كلها اختيار من متعدد ( بأربعة بدائل) يختار الطالب أحدها
  •  الإجابة تكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة  أمام اختيار واحد فقط ( و ستلغى درجة السؤال للطالب عند وضع علامة أمام إجابتين أو أكثر)
  •  بعد انتهاء الطالب من الإجابة على جميع أسئلة الامتحان يقوم ولي الامر بعمل مسح إلكتروني Scan لجميع صفحات الامتحان وحفظه بصيغة PDF ثم إرساله عن طريق إيميل ولي الأمر عبر المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج خلال نفس يوم الامتحان لكل مادة طبقا للجدول وذلك من خلال الرابط التالي https://sabroadupload.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 في جميع الدول هو يوم السبت القادم الموافق 10 يناير 2026

 أرقام جلوس امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول

ويمكن الآن الوصول إلى رابط  أرقام جلوس امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول من خلال الضغط على https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لطلاب جميع الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي ، مؤكدةً أن جميع الامتحانات تبدأ التاسعة صباحاً .

وبحسب الجداول المعلنة رسمياً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول يوم السبت القادم الموافق 10 يناير 2026

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026  

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن

