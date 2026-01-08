طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة كيك التفاح والقرفة الصحية.

كيك التفاح و القرفه الصحية

المكونات

• 2 تفاحة متوسطة مقطعة مكعبات

• 2 بيضة

• 1 كوب شوفان مطحون (أو دقيق شوفان)

• ¼ كوب عسل نحل أو عسل أبيض طبيعي

• ¼ كوب زيت صحي (زيت جوز الهند أو زيت زيتون خفيف)

• 1 ملعقة صغيرة قرفة

• 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

• 1 ملعقة صغيرة فانيليا

• رشة ملح

• (اختياري) حفنة مكسرات أو زبيب

طريقه التحضير لكيك التفاح و القرفة..

سخّني الفرن على 180° وادهني القالب بزيت خفيف.

2. اخلطي المكونات الجافة معًا.

3. اخلطي البيض والعسل والزيت والفانيليا.

4. ادمجي الخليطين ثم أضيفي التفاح وقلّبي.

5. صبّي الخليط في القالب وزيّني بشرائح تفاح.

6. اخبزي 30–40 دقيقة حتى تنضج