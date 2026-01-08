قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة
دبلوماسي أمريكي سابق: الرئيس المؤقت لفنزويلا يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد
أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة كيك التفاح والقرفة الصحية.

كيك التفاح و القرفه الصحية

المكونات

• 2 تفاحة متوسطة مقطعة مكعبات

• 2 بيضة

• 1 كوب شوفان مطحون (أو دقيق شوفان)

• ¼ كوب عسل نحل أو عسل أبيض طبيعي

• ¼ كوب زيت صحي (زيت جوز الهند أو زيت زيتون خفيف)

• 1 ملعقة صغيرة قرفة

• 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

• 1 ملعقة صغيرة فانيليا

• رشة ملح

• (اختياري) حفنة مكسرات أو زبيب

طريقه التحضير لكيك التفاح و القرفة..

 

سخّني الفرن على 180° وادهني القالب بزيت خفيف.

2. اخلطي المكونات الجافة معًا.

3. اخلطي البيض والعسل والزيت والفانيليا.

4. ادمجي الخليطين ثم أضيفي التفاح وقلّبي.

5. صبّي الخليط في القالب وزيّني بشرائح تفاح.

6. اخبزي 30–40 دقيقة حتى تنضج

كيك التفاح و القرفه الصحية طريقة كيك التفاح و القرفه الصحية كيك التفاح كيك التفاح والقرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

محمد صلاح

بعد تصريح المحليين.. كيف امتص محمد صلاح غضب لاعبي منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري

تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري

منتخب مصر

أبو الدهب: مباراة كوت ديفوار الأصعب للمنتخب.. ومصطفى محمد لا غنى عنه

بالصور

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد