الحدود والتجارة والاستثمارات.. تطورات جديدة في العلاقات بين الصين والهند |تفاصيل
البقاء لله .. وسام أبو علي ينعى والد محمد الشناوي بهذه الكلمات
ناقد رياضي يكشف كواليس سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر.. فيديو
كارثي وأخطاء فجّة.. المستشار القانوني للزمالك ينتقد بيان «الإسكان» بشأن سحب أرض 6 أكتوبر
بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة
انفراجة تلوح في الأفق.. ترامب: أنتظر نتائج اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي
تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء
ألكسندر إيزاك يعلن رغبته في الرحيل عن «نيوكاسل».. وليفربول الأقرب لضمه | تفاصيل
مكالمة إباحيــة.. مصدر أمني يكشف حقيقة التسريب المزعوم لمساعد وزير الداخلية
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
بالصور

مفاتيح الاستمرار على النظام الغذائي دون حرمان .. نصائح ذهبية

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم
خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم
آية التيجي

أكد الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية، أن سر النجاح في أي نظام غذائي لا يعتمد على الحرمان أو الضغط النفسي، وإنما على عادات صحية بسيطة تساعد الشخص على الاستمرارية دون عناء.

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم

يوضح د. القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن التغيير المفاجئ في أسلوب الحياة قد يؤدي للفشل السريع، بينما التدرج هو الحل الأمثل، مشيرًا إلى أن:

ـ البداية بخطوات صغيرة مثل تقليل السكر أو زيادة شرب المياه يوميًا أفضل من التغيير الكامل مرة واحدة.

ـ تحديد أهداف واقعية مثل خسارة 2 – 3 كيلو بالشهر أكثر فاعلية من وضع أهداف مبالغ فيها تؤدي للإحباط.

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم

الأكل الصحي في متناول اليد

وشدد القيعي على أن تجهيز الوجبات الصحية أو توفير خيارات خفيفة، مثل: الفاكهة والمكسرات والزبادي داخل المنزل، يجعل من السهل الالتزام بالنظام الغذائي دون الحاجة لاختيار أطعمة غير صحية عند الشعور بالجوع.

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم

لا للحرمان الكامل

وأوضح استشاري التغذية، أن الحرمان التام من الأطعمة المفضلة يزيد الرغبة فيها، وهو ما يؤدي غالبًا إلى فشل النظام الغذائي، بينما تناول كميات صغيرة من الأطعمة المحببة يساعد على الاستمرار والتوازن.

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم

الدعم والروتين أهم من الكمال

وأضاف القيعي، أن وجود دعم اجتماعي من الأصدقاء أو العائلة، أو حتى الانضمام إلى مجموعات تشجيع عبر الإنترنت، يعزز فرص الالتزام بالنظام. 

كما أكد القيعي، أن التركيز على الروتين اليومي أهم من السعي للكمال، موضحًا: "حتى إذا خرجت عن النظام يومًا ما، يمكنك ببساطة استكماله في اليوم التالي دون شعور بالذنب."

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم

أسلوب حياة متوازن

واختتم القيعي تصريحه قائلًا إن اتباع نظام صحي ليس رحلة قصيرة المدى، بل هو أسلوب حياة، ينعكس أثره الإيجابي ليس فقط على الوزن، وإنما أيضًا على المزاج والطاقة والصحة العامة.

الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية
الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية
نظام غذائي الضغط النفسي نظام الرجيم التغيير المفاجئ أسلوب الحياة الأكل الصحي الحرمان فشل النظام الغذائي

