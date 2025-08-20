مفاتيح الاستمرار على النظام الغذائي دون حرمان .. نصائح ذهبية

أكد الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية، أن سر النجاح في أي نظام غذائي لا يعتمد على الحرمان أو الضغط النفسي، وإنما على عادات صحية بسيطة تساعد الشخص على الاستمرارية دون عناء.

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم

يوضح د. القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن التغيير المفاجئ في أسلوب الحياة قد يؤدي للفشل السريع، بينما التدرج هو الحل الأمثل، مشيرًا إلى أن:

ـ البداية بخطوات صغيرة مثل تقليل السكر أو زيادة شرب المياه يوميًا أفضل من التغيير الكامل مرة واحدة.

ـ تحديد أهداف واقعية مثل خسارة 2 – 3 كيلو بالشهر أكثر فاعلية من وضع أهداف مبالغ فيها تؤدي للإحباط.

الأكل الصحي في متناول اليد

وشدد القيعي على أن تجهيز الوجبات الصحية أو توفير خيارات خفيفة، مثل: الفاكهة والمكسرات والزبادي داخل المنزل، يجعل من السهل الالتزام بالنظام الغذائي دون الحاجة لاختيار أطعمة غير صحية عند الشعور بالجوع.

لا للحرمان الكامل

وأوضح استشاري التغذية، أن الحرمان التام من الأطعمة المفضلة يزيد الرغبة فيها، وهو ما يؤدي غالبًا إلى فشل النظام الغذائي، بينما تناول كميات صغيرة من الأطعمة المحببة يساعد على الاستمرار والتوازن.

الدعم والروتين أهم من الكمال

وأضاف القيعي، أن وجود دعم اجتماعي من الأصدقاء أو العائلة، أو حتى الانضمام إلى مجموعات تشجيع عبر الإنترنت، يعزز فرص الالتزام بالنظام.

كما أكد القيعي، أن التركيز على الروتين اليومي أهم من السعي للكمال، موضحًا: "حتى إذا خرجت عن النظام يومًا ما، يمكنك ببساطة استكماله في اليوم التالي دون شعور بالذنب."

أسلوب حياة متوازن

واختتم القيعي تصريحه قائلًا إن اتباع نظام صحي ليس رحلة قصيرة المدى، بل هو أسلوب حياة، ينعكس أثره الإيجابي ليس فقط على الوزن، وإنما أيضًا على المزاج والطاقة والصحة العامة.