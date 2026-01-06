قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

بيع سمكة تونة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان.. ما السر؟

سمكة تونة
أحمد أيمن

في مزاد للأسماك أقيم أمس الاثنين 5 يناير 2026 في طوكيو، أثار حدث بيع سمكة تونة ذات زعانف زرقاء ضجة واسعة في اليابان والعالم، بعد أن بيعت مقابل 510 مليون ين ياباني، أي نحو 3.2 مليون دولار.

جدير بالذكر أن هذا المبلغ هو أعلى سعر مسجل لهذا النوع من السمك في تاريخ مزادات رأس السنة بسوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية. 

أغلى سمكة تونة في العالم

السمكة التي حققت هذا المبلغ الهائل كانت ثقيلة الوزن، إذ بلغ وزنها 243 كيلوجراماً (535 رطلاً)، وصُنّفت من أجود أنواع تونة الزعانف الزرقاء، التي تشتهر بطلبها الكبير في مطاعم السوشي عالية الفخامة حول العالم. 

الحائز على هذه الصفقة القياسية كانت شركة كيومورا (Kiyomura Corp)، المالكة لسلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة، وهو الاسم الذي عرف بكونه من أبرز المشترين في مزادات رأس السنة، حيث سبق له تحقيق أرقام مرتفعة في السنوات الماضية. 

وقاد الشركة رئيسها كيوشي كيمورا، الذي يُلقَّب أحياناً بـ«ملك التونة» لما له من تاريخ طويل في المنافسة على أفضل قطع التونة في المزادات السنوية. 

ويمثل هذا المبلغ رقماً قياسياً جديداً، إذ تجاوز الرقم السابق الذي سجّله كيمورا نفسه عام 2019، عندما دفع حوالي 334 مليون ين لشراء تونة مشابهة في نفس السوق. 

وقد أعرب كيمورا بعد مزاد هذا العام عن أمله في أن يكون هذا العرض رمزاً للانطلاقة الجيدة للعام الجديد، معبّراً عن تقديره لجودة السمكة المعروضة رغم ارتفاع السعر الذي فاق توقعاته. 

مزادات تويوسو في طوكيو

تُعتبر مزادات تويوسو في طوكيو حدثاً تقليدياً في اليابان مع بداية كل عام، حيث يتجمع المشترون لتقديم عروض عالية على أول سمكة تونة تُعرض في السوق، وهو تقليد مرتبط بجلب الحظ والاهتمام الإعلامي وكذلك الترويج التجاري. 

ولا تُعَد هذه الأسعار انعكاساً لسوق السمك اليومي، بقدر ما هي جزء من ثقافة احتفالية تجذب الاهتمام العالمي وتُبرز مكانة التونة اليابانية الفاخرة. 

وتُستخدم تونة الزعانف الزرقاء أساساً في أطباق السوشي والساشيمي ذات الجودة العالية، ما يفسر الطلب القوي عليها في الأسواق العالمية، خصوصاً في اليابان حيث يعتبر تناول هذا النوع من السمك جزءاً من التراث الغذائي الراقي. 

