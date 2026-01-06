بيع سمكة تونة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان.. ما السر؟

في مزاد للأسماك أقيم أمس الاثنين 5 يناير 2026 في طوكيو، أثار حدث بيع سمكة تونة ذات زعانف زرقاء ضجة واسعة في اليابان والعالم، بعد أن بيعت مقابل 510 مليون ين ياباني، أي نحو 3.2 مليون دولار.

جدير بالذكر أن هذا المبلغ هو أعلى سعر مسجل لهذا النوع من السمك في تاريخ مزادات رأس السنة بسوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية.

أغلى سمكة تونة في العالم

السمكة التي حققت هذا المبلغ الهائل كانت ثقيلة الوزن، إذ بلغ وزنها 243 كيلوجراماً (535 رطلاً)، وصُنّفت من أجود أنواع تونة الزعانف الزرقاء، التي تشتهر بطلبها الكبير في مطاعم السوشي عالية الفخامة حول العالم.

الحائز على هذه الصفقة القياسية كانت شركة كيومورا (Kiyomura Corp)، المالكة لسلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة، وهو الاسم الذي عرف بكونه من أبرز المشترين في مزادات رأس السنة، حيث سبق له تحقيق أرقام مرتفعة في السنوات الماضية.

وقاد الشركة رئيسها كيوشي كيمورا، الذي يُلقَّب أحياناً بـ«ملك التونة» لما له من تاريخ طويل في المنافسة على أفضل قطع التونة في المزادات السنوية.

ويمثل هذا المبلغ رقماً قياسياً جديداً، إذ تجاوز الرقم السابق الذي سجّله كيمورا نفسه عام 2019، عندما دفع حوالي 334 مليون ين لشراء تونة مشابهة في نفس السوق.

وقد أعرب كيمورا بعد مزاد هذا العام عن أمله في أن يكون هذا العرض رمزاً للانطلاقة الجيدة للعام الجديد، معبّراً عن تقديره لجودة السمكة المعروضة رغم ارتفاع السعر الذي فاق توقعاته.

مزادات تويوسو في طوكيو

تُعتبر مزادات تويوسو في طوكيو حدثاً تقليدياً في اليابان مع بداية كل عام، حيث يتجمع المشترون لتقديم عروض عالية على أول سمكة تونة تُعرض في السوق، وهو تقليد مرتبط بجلب الحظ والاهتمام الإعلامي وكذلك الترويج التجاري.

ولا تُعَد هذه الأسعار انعكاساً لسوق السمك اليومي، بقدر ما هي جزء من ثقافة احتفالية تجذب الاهتمام العالمي وتُبرز مكانة التونة اليابانية الفاخرة.

وتُستخدم تونة الزعانف الزرقاء أساساً في أطباق السوشي والساشيمي ذات الجودة العالية، ما يفسر الطلب القوي عليها في الأسواق العالمية، خصوصاً في اليابان حيث يعتبر تناول هذا النوع من السمك جزءاً من التراث الغذائي الراقي.