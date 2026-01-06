قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من صلاح إلى مروان عطية.. خريطة هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا تتزايد.. والقائمة ما زالت مفتوحة
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد يجسد وحدة المصريين
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي
«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
"استعدوا".. رسالة غامضة لترامب تكشف الدوافع الحقيقية للتدخل الأمريكي في فنزويلا| تفاصيل
نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها
الأسهم الآسيوية تواصل الصعود بقيادة اليابان وتسجل مستويات قياسية

واصلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية مكاسبها القوية، اليوم الثلاثاء، مع تسجيل الأسهم اليابانية مستويات قياسية جديدة، مدفوعة باستمرار صعود أسهم التكنولوجيا وصناعة الرقائق.

وأشار موقع (إنفستنج) الأمريكي إلي أن مؤشر توبكس الياباني قفز بنسبة 1.5% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,534.46 نقطة، مدعوماً بموجة شراء واسعة شملت أسهم التكنولوجيا والصناعة والشركات الموجهة للتصدير.

كما اقترب مؤشر نيكي 225 من قممه القياسية، مرتفعاً بنحو 0.7%، بدعم من الأسهم الثقيلة في قطاعي أشباه الموصلات والإلكترونيات وارتفعت أسهم شركة رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق بنسبة 3%، في حين أضافت روهم أكثر من 2%.

وعلى مستوى المنطقة، قادت أسهم التكنولوجيا وشركات تصنيع الرقائق المكاسب، مواصلة الزخم الذي تشكل في أواخر العام الماضي.

ويواصل المستثمرون التموضع للاستفادة من الطفرة المتوقعة في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما من مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، في وقت ساهم فيه نقص الإمدادات في بعض شرائح الرقائق الرئيسية في تعزيز قوة التسعير وتوقعات الأرباح لدى كبار المنتجين.

وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانج سنج بنسبة 1.2%، فيما صعد المؤشر الفرعي هانج سنج للتكنولوجيا بنحو 2%.

أما في الصين، فقد ارتفع مؤشر شنجهاي شينز CSI 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.5%، بينما صعد مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.6%.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4% مبتعداً عن المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وتبني نهج أكثر حذراً قبيل إعلان نتائج سامسونغ للإلكترونيات المنتظر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتتابع الأسواق عن كثب نتائج الشركة بحثاً عن مؤشرات تتعلق بتسعير رقائق الذاكرة واتجاهات الطلب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ورغم هذا التراجع الطفيف، ظلت الأسهم الكورية الجنوبية قرب مستويات مرتفعة، في إشارة إلى استمرار التفاؤل حيال دورة قطاع أشباه الموصلات.

وفي بقية آسيا، تلقى المزاج العام دعماً من الأداء الإيجابي للأسواق الأمريكية إذ ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.4%.

أما العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتـي 50 الهندي فتداولت على انخفاض طفيف قبيل افتتاح السوق.

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

