لا مخاوف من تسونامي في اليابان بعد زلزال قوي



ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.2 درجة غرب اليابان يوم الثلاثاء، لكن لم يصدر أي تحذير من تسونامي ولم يتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) إنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 10:18 صباحًا (0118 بتوقيت جرينتش) في محافظة شيماني على عمق ضحل.

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قراءة أقل قليلاً بلغت 5.8 درجة، ثم خفضتها إلى 5.7.

وقد بلغت قوة الزلزال خمسة درجات على مقياس شيندو الياباني لقياس شدة الاهتزازات في مدينة ياسوجي الغربية.

عند هذا المستوى، قد تسقط قطع الأثاث الثقيلة وقد يواجه السائقون صعوبة في التوجيه.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن المنطقة نفسها تعرضت بعد ذلك بوقت قصير لهزات أرضية أصغر بلغت قوتها 4.5 و 5.1 و 3.8 و 5.4 درجة، ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث تسونامي.

لم يتم رصد أي خلل في محطة شيماني النووية حتى الساعة 10:45 صباحاً، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) نقلاً عن شركة المرافق العامة تشوجوكو إلكتريك.

أعلنت شركة "جيه آر ويست" المشغلة لشبكة قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة عن تعليق بعض خدماتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا مرتبطاً بالزلازل.

أعلن الجيش أنه يجري تقييماً جوياً للأضرار وأنه أنشأ مكتب اتصال للمتابعة.