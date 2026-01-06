أصابت أحد الجنود.. كمبوديا تطلق النار عن طريق الخطأ على أراضي تايلاند



أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الجيش التايلاندي القول بأن أحد جنوده أصيب في هجوم على الحدود مع كمبوديا في انتهاك للهدنة.

ومن جانبها ؛ أبلغت كمبوديا تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت حكومتا تايلاند وكمبوديا، إطلاق سراح 18 جندياً كمبودياً تم أسرهم في يوليو، وذلك بعد وقف إطلاق نار جديد بين الجارتين استمر لأكثر من ثلاثة أيام عقب أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية.



فيما صرح وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا للصحافة الدولية:"أستطيع أن أؤكد أن جنودنا الأبطال الثمانية عشر قد وصلوا سالمين إلى الأراضي الكمبودية.

وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية أيضاً عودة الجنود الـ 18 إلى كمبوديا، قائلة إن ذلك تم "كدليل على حسن النية وبناء الثقة"، وفقاً لبيان صادر عنها.

بينما صرح فوينج في، والد أحد الجنود العائدين "أنا سعيد للغاية. لا أطيق الانتظار لرؤيته. أفتقده كثيراً".

وقال إنه سيرحب بعودة ابنه إلى العاصمة بنوم بنه.

واتفقت الدولتان الجارتان في جنوب شرق آسيا على هدنة ، منهيتان بذلك القتال على حدودهما والذي أسفر عن مقتل العشرات وتشريد أكثر من مليون شخص.

وبموجب الهدنة، تعهدت كمبوديا وتايلاند بوقف إطلاق النار، وتجميد تحركات القوات، والتعاون في جهود إزالة الألغام على طول حدودهما المتنازع عليها.

ططما تم الإتفاق أيضاً على السماح للمدنيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

