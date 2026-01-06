قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات الديمقراطية وسقوط قتلى ومصابين.. ماذا يحدث بحلب
موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا
أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد | صور
ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند
تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا
أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
أخبار العالم

الصين تشدد الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان

الصين تشدد الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان
الصين تشدد الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان
أ ش أ

أعلنت وزارة التجارة الصينية تشديد الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.


وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن البلاد تحظر تصدير جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين اليابانيين، أو للاستخدامات العسكرية اليابانية، وكذلك إلى أي مستخدمين نهائيين آخرين أو لأغراض استخدام نهائي تساعد في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.


وأضافت أن أي منظمات أو أفراد من أي دولة أو منطقة تنتهك الأحكام المذكورة أعلاه من خلال نقل أو تصدير مواد ذات استخدام مزدوج من الصين إلى منظمات أو أفراد في اليابان، ستتعرض للمساءلة القانونية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار وفقا للقوانين واللوائح الصينية ذات الصلة، بهدف حماية الأمن والمصالح الوطنية، وكذلك الوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة النووية.


وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن الزعيمة اليابانية أدلت مؤخرا بتصريحات خاطئة بشأن منطقة تايوان الصينية، ملمحة إلى احتمال التدخل العسكري في مضيق تايوان، منوهة بأن هذه التصريحات تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا خطيرا لمبدأ صين واحدة.


وتُعرف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها السلع أو التقنيات أو الخدمات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، أو للإسهام في زيادة القدرات العسكرية، ولاسيما في تصميم أو تطوير أو إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.

وزارة التجارة الصينية الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج وكالة الأنباء الصينية شينخوا جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين اليابانيين

