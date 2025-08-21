أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

تلف الكلى يُعتبر من الأمراض "الصامتة" التي قد تتطور لمرحلة متقدمة قبل أن يلاحظ المريض أعراضًا واضحة.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

وهناك علامات مبكرة مرتبطة بآلام جسدية متعددة يمكن أن تكون مؤشراً خطيراً على تدهور وظائف الكلى، ومن أبرز آلام والأعراض المرتبطة بتلف الكلى ما يلي:

ـ تقلصات عضلية (الشد العضلي):

يعاني مرضى تلف الكلى من تشنجات عضلية مؤلمة في الساقين والذراعين، خصوصًا أثناء الليل.

السبب غالبًا يعود لاختلال نسب المعادن (البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم) أو تراكم السموم في الجسم.

ـ آلام العظام والمفاصل:

ضعف الكلى يؤدي إلى خلل في توازن المعادن وفيتامين "د"، مما يسبب هشاشة العظام وآلام متفرقة في المفاصل والعضلات.

قد تتطور الحالة إلى هشاشة شديدة وزيادة خطر الكسور، مع آلام واضحة في الورك، العمود الفقري والساقين.

ـ ألم في أسفل الظهر (المنطقة القطنية):

يُعد ألم أسفل الظهر أو في الجانبين (flank pain) من أبرز علامات مشاكل الكلى.

بعض الحالات النادرة مثل متلازمة Loin Pain Hematuria تسبب ألمًا حادًا في الجانبين مع وجود دم في البول.

ـ آلام في الصدر واضطرابات القلب:

تراكم السوائل بالجسم قد يؤدي إلى وذمة رئوية تسبب ضيق تنفس وألم في الصدر.

كما أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم قد يُحدث اضطرابات في القلب وآلام صدرية مقلقة.

ـ آلام الجلد ومضاعفات نادرة:

في المراحل المتقدمة من الفشل الكلوي قد يعاني المريض من تقرحات جلدية مؤلمة نتيجة مرض نادر يُسمى Calciphylaxis.

هذه التقرحات تُعتبر من أخطر المضاعفات وتسبب آلاماً شديدة للمريض.

أعراض أخرى شائعة تصاحب تلف الكلى

ـ تورم وانتفاخ في العينين واليدين والقدمين بسبب احتباس السوائل.

ـ إرهاق شديد وتعب مستمر نتيجة تراكم السموم وفقر الدم.

ـ حكة جلدية مزمنة وجفاف بالجلد.

ـ تغيرات في التبول: كثرة التبول ليلاً، بول رغوي، أو وجود دم.

ـ تغير في التذوق ورائحة الفم الكريهة نتيجة تراكم السموم (uremia).

ـ غثيان، قيء وفقدان الشهية.

ـ صعوبة في التركيز واضطرابات النوم بسبب اختلال التمثيل الغذائي.

تلف الكلى لا يُظهر أعراضًا واضحة في البداية، لكنه قد يترجم إلى آلام جسدية مختلفة في العضلات، العظام، الظهر، الصدر وحتى الجلد.

لذلك، من المهم عدم إهمال هذه الإشارات، ومراجعة الطبيب فور ظهورها، لأن التشخيص المبكر يُنقذ الحياة ويُحسن جودة الصحة.

المصادر: Medical News Today – Times of India – Health.com – Mayo Clinic – Scientific Origin.