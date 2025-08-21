قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
آية التيجي

تلف الكلى يُعتبر من الأمراض "الصامتة" التي قد تتطور لمرحلة متقدمة قبل أن يلاحظ المريض أعراضًا واضحة.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

 وهناك علامات مبكرة مرتبطة بآلام جسدية متعددة يمكن أن تكون مؤشراً خطيراً على تدهور وظائف الكلى، ومن أبرز آلام والأعراض المرتبطة بتلف الكلى ما يلي:

ـ تقلصات عضلية (الشد العضلي):

يعاني مرضى تلف الكلى من تشنجات عضلية مؤلمة في الساقين والذراعين، خصوصًا أثناء الليل.

السبب غالبًا يعود لاختلال نسب المعادن (البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم) أو تراكم السموم في الجسم.

ـ آلام العظام والمفاصل:

ضعف الكلى يؤدي إلى خلل في توازن المعادن وفيتامين "د"، مما يسبب هشاشة العظام وآلام متفرقة في المفاصل والعضلات.

قد تتطور الحالة إلى هشاشة شديدة وزيادة خطر الكسور، مع آلام واضحة في الورك، العمود الفقري والساقين.

ـ ألم في أسفل الظهر (المنطقة القطنية):

يُعد ألم أسفل الظهر أو في الجانبين (flank pain) من أبرز علامات مشاكل الكلى.

بعض الحالات النادرة مثل متلازمة Loin Pain Hematuria تسبب ألمًا حادًا في الجانبين مع وجود دم في البول.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

ـ آلام في الصدر واضطرابات القلب:

تراكم السوائل بالجسم قد يؤدي إلى وذمة رئوية تسبب ضيق تنفس وألم في الصدر.

كما أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم قد يُحدث اضطرابات في القلب وآلام صدرية مقلقة.

ـ آلام الجلد ومضاعفات نادرة:

في المراحل المتقدمة من الفشل الكلوي قد يعاني المريض من تقرحات جلدية مؤلمة نتيجة مرض نادر يُسمى Calciphylaxis.

هذه التقرحات تُعتبر من أخطر المضاعفات وتسبب آلاماً شديدة للمريض.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

أعراض أخرى شائعة تصاحب تلف الكلى

ـ تورم وانتفاخ في العينين واليدين والقدمين بسبب احتباس السوائل.

ـ إرهاق شديد وتعب مستمر نتيجة تراكم السموم وفقر الدم.

ـ حكة جلدية مزمنة وجفاف بالجلد.

ـ تغيرات في التبول: كثرة التبول ليلاً، بول رغوي، أو وجود دم.

ـ تغير في التذوق ورائحة الفم الكريهة نتيجة تراكم السموم (uremia).

ـ غثيان، قيء وفقدان الشهية.

ـ صعوبة في التركيز واضطرابات النوم بسبب اختلال التمثيل الغذائي.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

تلف الكلى لا يُظهر أعراضًا واضحة في البداية، لكنه قد يترجم إلى آلام جسدية مختلفة في العضلات، العظام، الظهر، الصدر وحتى الجلد. 

لذلك، من المهم عدم إهمال هذه الإشارات، ومراجعة الطبيب فور ظهورها، لأن التشخيص المبكر يُنقذ الحياة ويُحسن جودة الصحة.

المصادر: Medical News Today – Times of India – Health.com – Mayo Clinic – Scientific Origin.

تلف الكلى وظائف الكلى أعراض تلف الكلى أسفل الظهر تقلصات عضلية الإصابة بتلف الكلى آلام جسدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

ارشيفي

مدن عالمية مهددة بالغرق تحت الماء بسبب انهيار جليدي كارثي

ارشيفي

مالي يثير الذعر في مطار إيطالي ويشعل النيران بصناديق القمامة.. تفاصيل

نتنياهو

شرطان لإنهاء الحرب في غزة يكشفهما نتنياهو || تفاصيل

بالصور

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد