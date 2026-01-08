قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوري يحظر التجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن الجيش السوري حظر التجوال من الساعة 01:30 ظهرا حتى إشعار آخر في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بحلب.

وقال الجيش السوري في بيان له: نهيب بالمدنيين في حلب الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم قسد.

وأضاف الجيش السوري : سنبدأ استهدافا مُركزا على مواقع قسد في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد من 1:30 ظهرا

يأتي ذلك في ظل التحذيرات التي أطلقتها هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لتنظيم قسد من استهداف الأهالي الذين يرغبون بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنت عنها محافظة حلب.


وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري - بحسب وكالة الأنباء السورية - : الجيش يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون بالخروج هرباً من بطش التنظيم داخل الأحياء المذكورة.

وفي سياق متصل ، أعلنت محافظة حلب السورية تلقيها مناشدات من العائلات المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد قيام تنظيم قسد بمنع الكثير من الأهالي من الخروج يوم أمس ومحاولته استخدامهم كدروع بشرية لاستمرار عملياته ضد الجيش.


وذكرت المحافظة السورية في بيان لها : بعد التنسيق مع الجيش العربي السوري، تم ترتيب إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين نحو المناطق الآمنة في مدينة حلب.

كما ختمت محافظة حلب بيانها : نعلن عن فترة جديدة لخروج الأهالي الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه المناطق الآمنة عبر ممري (العوارض) و(شارع الزهور) المعروفين لدى أهالي المنطقة، على أن تستمر عملية الخروج ثلاث ساعات، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 01.00 ظهراً.

فيما أشارت سانا إلى أن تنظيم قسد إستهدف بالمدفعية حي الشيخ طه وبالرشاشات الثقيلة منطقة الليرمون ودوار شيحان.

سوريا حلب الجيش السوري تنظيم قسد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

الكتاكيت

الزراعة: زيادة أسعار الدواجن في المواسم وفترات البرودة "أمر مقبول"

ترشيحاتنا

خدمات الصحة النفسية

الصحة تطلق حملة توعوية عن الفم والأسنان لمتلقي خدمات الصحة النفسية

طارق الرفاعي

الشكاوى الحكومية تتلقي آلاف الشكاوي بشأن الصحة والحماية الاجتماعية في ديسمبر

خدمات طبية وتوعوية

الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن خلال عيد الميلاد

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد