طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام قطرات الأذن لإزالة الشمع كوسيلة سهلة وسريعة للتخلص من الانسداد الذي يسبب ضعف السمع المؤقت أو الشعور بعدم الراحة. لكن يبقى السؤال: هل هذه القطرات فعّالة وآمنة حقًا؟

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

وفقًا لتقرير نشره موقع BMJ Journals، تعتبر قطرات الأذن وسيلة غير جراحية ولطيفة مقارنة بطرق الإزالة الميكانيكية. فهي تعمل على:

ـ إذابة وتليين الشمع بفضل مكونات مثل بيروكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الكارباميد.

ـ تقليل مخاطر التهابات الأذن والألم.

ـ الوقاية من أعراض مثل طنين الأذن أو الانسداد المزعج.

ـ حماية أصحاب البشرة الحساسة، إذ صُممت بعض الأنواع لتكون أكثر لطفًا على الأذن.

كيفية اختيار قطرة الأذن المناسبة

ـ القطرات الزيتية أو الملحية تناسب الأذن الحساسة.

ـ القطرات المحللة للشمع (التي تحتوي على بيروكسيد الكارباميد) فعّالة مع التراكم الكثيف.

ـ يفضّل شراء منتجات طبية معتمدة أو تحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت الزيتون.

ـ استشر الطبيب قبل الاستخدام إذا كان لديك تاريخ مرضي مع التهابات الأذن.

الطريقة الصحيحة لاستخدام قطرات الأذن

ـ اغسل يديك جيدًا قبل الاستعمال.

ـ تجنّب لمس طرف القطارة للحفاظ على التعقيم.

ـ استلقِ على جانبك مع توجيه الأذن لأعلى، وضع 5 إلى 10 قطرات.

ـ أبقِ رأسك مائلًا لبضع دقائق أو استخدم قطعة قطنية خفيفة.

مدة وفعالية العلاج

وتشير الدراسات، إلى أن استخدام قطرات الأذن لمدة 5 أيام يكفي لإزالة الشمع بشكل فعال. كما أن القطرات غير المائية وغير الزيتية أثبتت فعالية أكبر مقارنة بالأنواع التقليدية.

الآثار الجانبية المحتملة

على الرغم من أن قطرات تنظيف الأذن آمنة إلى حد كبير، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية نادرة مثل:

الحكة.

الدوخة.

تهيج الجلد الخارجي للأذن.

وإذا كنت تبحث عن أفضل طريقة لإزالة شمع الأذن بأمان، فإن القطرات الطبية تعد خيارًا فعّالًا ولطيفًا، شرط اختيار النوع المناسب واتباع التعليمات الصحيحة.