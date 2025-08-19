قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
بث مباشر | أحمد موسى يكشف مفاجأة في سحب أرض الزمالك بأكتوبر
بشرى .. بدء تشغيل العنبر المغذي لتقوية شبكات المياه في حدائق أكتوبر
الأمم المتحدة : غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم
بعد قرار القومي للاتصالات .. احذر عقوبة مضايقة المواطنين
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس .. وموجة حارة جديدة في هذا التوقيت
مطاردة بالإسكندرية .. النجدة تضبط سائق ربع نقل صدم عدة سيارات
تعادل قاتل يحسم مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
طلائع الجيش يحقق الفوز أمام فاركو في الدوري
يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو جديد مع فريق فالنسيا
شلل كامل في حركة القطارات بـ تل أبيب أسبوعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
آية التيجي

قال الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية، إن الإصابة بمرض السكري لا تعني نهاية الطريق، بل هي بداية لأسلوب حياة مختلف وأكثر وعيًا بالصحة.

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن مرض "السكري حالة مزمنة تحتاج متابعة مستمرة، لكن التقبّل النفسي هو الخطوة الأولى للسيطرة عليه، لأنه يقلل القلق ويجعل الالتزام بالنظام العلاجي أسهل."

وهناك بعض النصائح التي قدمها القيعي للسيطرة على مرض السكري ومصاحبته لكي لا يؤثر على أسلوب حياتنا، ومن أبرزها ما يلي:

أسلوب حياة صحي أساس التحكم في السكري:

وأوضح القيعي أن التغذية السليمة هي الركيزة الأولى، وتشمل:

ـ تقليل السكريات البسيطة والمشروبات الغازية والعصائر المُحلّاة.

ـ الاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على بروتين، خضروات، دهون صحية وكربوهيدرات معقدة.

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

ـ تقسيم الوجبات على مدار اليوم بدلًا من تناول وجبة أو اثنتين كبيرتين.

ـ كما شدّد القيعي، على أهمية النشاط البدني، مثل المشي نصف ساعة يوميًا أو ممارسة أي رياضة محببة، مؤكدًا أن الحركة المستمرة تساعد على تحسين حساسية الانسولين.

ـ وأشار القيعي، أيضًا إلى أن النوم الكافي (من 7 إلى 8 ساعات يوميًا) ضروري لتوازن الهرمونات والحفاظ على مستويات السكر مستقرة.

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

المتابعة الطبية والتكنولوجيا:

أكد استشاري التغذية العلاجية، أن المتابعة الطبية المنتظمة هي الضمان الحقيقي للسيطرة على المرض، وتشمل:

ـ فحص مستوى السكر بالتحاليل الدورية أو أجهزة القياس المنزلية.

ـ مراجعة الطبيب المختص وأخصائي التغذية لتعديل العلاج أو النظام الغذائي عند الحاجة.

ـ الاستفادة من التطبيقات الحديثة وأجهزة مراقبة السكر المستمرة (إذا كانت متاحة) لأنها تساعد المريض على فهم جسمه بشكل أدق.

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

السكري بداية وليس نهاية

واختتم د. معتز القيعي تصريحه قائلًا: “السكري مش نهاية الحياة، بالعكس ممكن يكون بداية لأسلوب حياة صحي، ووعي أكبر بالجسم. الالتزام بالنظام الغذائي والرياضة والمتابعة الطبية يحوّل التحدي لفرصة للعيش بطاقة وأمل كل يوم.”

الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية
أفضل أطعمة لمرضى السكري مرض السكري الإصابة بمرض السكري التحكم في السكري السكري بداية وليس نهاية المشروبات الغازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

إزالة عقار مخالف

رفع 4 حفارات أعلى الأبراج المخالفة باللبيني لإزالتها بالجيزة

طلاب جامعة دمنهور في زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357

طلاب جامعة دمنهور ينظمون زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357

ندوة مجمع اعلام قنا

التطبيقات الرقمية ودورها في خدمة وتنمية المجتمع .. ندوة بمجمع إعلام قنا

بالصور

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

صدمات واعتذارات وانفصال مدوٍّ في الحلقة الرابعة من بتوقيت 2028

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد