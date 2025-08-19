نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

قال الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية، إن الإصابة بمرض السكري لا تعني نهاية الطريق، بل هي بداية لأسلوب حياة مختلف وأكثر وعيًا بالصحة.

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن مرض "السكري حالة مزمنة تحتاج متابعة مستمرة، لكن التقبّل النفسي هو الخطوة الأولى للسيطرة عليه، لأنه يقلل القلق ويجعل الالتزام بالنظام العلاجي أسهل."

وهناك بعض النصائح التي قدمها القيعي للسيطرة على مرض السكري ومصاحبته لكي لا يؤثر على أسلوب حياتنا، ومن أبرزها ما يلي:

أسلوب حياة صحي أساس التحكم في السكري:

وأوضح القيعي أن التغذية السليمة هي الركيزة الأولى، وتشمل:

ـ تقليل السكريات البسيطة والمشروبات الغازية والعصائر المُحلّاة.

ـ الاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على بروتين، خضروات، دهون صحية وكربوهيدرات معقدة.

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

ـ تقسيم الوجبات على مدار اليوم بدلًا من تناول وجبة أو اثنتين كبيرتين.

ـ كما شدّد القيعي، على أهمية النشاط البدني، مثل المشي نصف ساعة يوميًا أو ممارسة أي رياضة محببة، مؤكدًا أن الحركة المستمرة تساعد على تحسين حساسية الانسولين.

ـ وأشار القيعي، أيضًا إلى أن النوم الكافي (من 7 إلى 8 ساعات يوميًا) ضروري لتوازن الهرمونات والحفاظ على مستويات السكر مستقرة.

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

المتابعة الطبية والتكنولوجيا:

أكد استشاري التغذية العلاجية، أن المتابعة الطبية المنتظمة هي الضمان الحقيقي للسيطرة على المرض، وتشمل:

ـ فحص مستوى السكر بالتحاليل الدورية أو أجهزة القياس المنزلية.

ـ مراجعة الطبيب المختص وأخصائي التغذية لتعديل العلاج أو النظام الغذائي عند الحاجة.

ـ الاستفادة من التطبيقات الحديثة وأجهزة مراقبة السكر المستمرة (إذا كانت متاحة) لأنها تساعد المريض على فهم جسمه بشكل أدق.

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

السكري بداية وليس نهاية

واختتم د. معتز القيعي تصريحه قائلًا: “السكري مش نهاية الحياة، بالعكس ممكن يكون بداية لأسلوب حياة صحي، ووعي أكبر بالجسم. الالتزام بالنظام الغذائي والرياضة والمتابعة الطبية يحوّل التحدي لفرصة للعيش بطاقة وأمل كل يوم.”