مدين يشيد بليلة أنغام في الرياض ويشارك صناع الموسيقى احتفال "ليلة الحب صوت مصر"

أشاد الملحن والمطرب مدين، بالحفل الغنائي الكبير الذي أحيته الفنانة أنغام في الرياض، واصفًا إياه بأنه تجربة فنية متكاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقال مدين إن الحفل كان في منتهى الجمال، ليس فقط على مستوى الأغاني والأداء، بل أيضًا من حيث الديكورات وهندسة الصوت.

وشدد مدين، على أن كل تفاصيل الحفل كانت مدروسة بعناية، وعبّر عن إعجابه بالاحترافية العالية التي ظهر بها الحفل.

وعلى الصعيد الشخصي، استهل مدين عامه الجديد 2026 بأداء مناسك العمرة، معبرًا عن امتنانه العميق لله على نعمه وفضله، ومؤكدًا أن القرب من الله هو أجمل ما يمكن أن يبدأ به الإنسان أي عام جديد، وشارك متابعيه أمنياته لهم بعام مليء بالخير والنجاح والقبول، داعيًا الله أن يكتب لكل محبيه الأعمال الصالحة والسعادة والراحة في حياتهم.

ويأتي هذا الظهور لمدين في وقت يتصدر فيه المشهد كأحد أبرز الملحنين، حيث لاقت أعماله الأخيرة نجاحًا كبيراً، ويبدو أنه يستعد لموسم فني حافل بالتعاون مع كبار نجوم الوطن العربي.