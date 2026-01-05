نوليا مصطفى تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل «أولاد الراعي» بطولة ماجد المصري

تشارك الفنانة نوليا مصطفى، في مسلسل أولاد الراعي الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026، حيث بدأت تصوير دورها في العمل منذ فترة طويلة برفقة عدد من نجوم العمل، والعمل تكتبه ورشة ريمون مقار من تأليف وإخراج محمود كامل.

وأعربت الفنانة نوليا مصطفى، عن بالغ سعادتها بالتعاون مع النجم ماجد المصري والشركة المنتجة للعمل بقيادة المنتج ريمون مقار، موضحة أنها تجسد شخصية سعاد الراعي وهي شقيقة ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، والتي تحمل العديد من المفاجآت والصراعات الدرامية.

وأضافت نوليا، أنها تلعب شخصية جديدة ومختلفة عما قدمتها من قبل في مشوارها الفني، مشيرة إلى أن السيناريو مكتوب بشكل جيد للغاية فهي تلعب شخصية شريرة معقدة وتتمحور حولها الأحداث فهي تجيد تلك الأدوار بكل براعة.

ويضم مسلسل أولاد الراعي مجموعة من الفنانين، ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، غادة طلعت، إيمان يوسف، ريم أشرف زكي، وغيرهم كثير من النجوم.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعّا قويًّا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر لكي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

يذكر أن النجمة نوليا مصطفى، حققت نجاحاً كبيراً في فيلم الدشاش حيث جسدت دور «قوت» سكرتيرة الفنان محمد سعد خلال أحداث العمل، وشارك في البطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.