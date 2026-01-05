قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نوليا مصطفى تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل «أولاد الراعي» بطولة ماجد المصري

نوليا مصطفى
نوليا مصطفى
أحمد إبراهيم

تشارك الفنانة نوليا مصطفى، في مسلسل أولاد الراعي الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026، حيث بدأت تصوير دورها في العمل منذ فترة طويلة برفقة عدد من نجوم العمل، والعمل تكتبه ورشة ريمون مقار من تأليف وإخراج محمود كامل.

وأعربت الفنانة نوليا مصطفى، عن بالغ سعادتها بالتعاون مع النجم ماجد المصري والشركة المنتجة للعمل بقيادة المنتج ريمون مقار، موضحة أنها تجسد شخصية سعاد الراعي وهي شقيقة ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، والتي تحمل العديد من المفاجآت والصراعات الدرامية. 

وأضافت نوليا، أنها تلعب شخصية جديدة ومختلفة عما قدمتها من قبل في مشوارها الفني، مشيرة إلى أن السيناريو مكتوب بشكل جيد للغاية فهي تلعب شخصية شريرة معقدة وتتمحور حولها الأحداث فهي تجيد تلك الأدوار بكل براعة.

ويضم مسلسل أولاد الراعي مجموعة من الفنانين، ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، غادة طلعت، إيمان يوسف، ريم أشرف زكي، وغيرهم كثير من النجوم.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعّا قويًّا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر لكي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

يذكر أن النجمة نوليا مصطفى، حققت نجاحاً كبيراً في فيلم الدشاش حيث جسدت دور «قوت» سكرتيرة الفنان محمد سعد خلال أحداث العمل، وشارك في البطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

